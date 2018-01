AT&T 'pisa el acelerador' para ofrecer servicios en red 5G

AT&T se alista para ser la primera empresa en introducir servicios móviles bajo una red de quinta generación (5G) en al menos 12 ciudades de Estados Unidos a finales de 2018, una oferta que eventualmente extenderá a los mercados en donde tiene presencia, incluido México.



La apuesta del operador estadounidense, según Jorge Fernando Negrete, director general de Mediatelecom, Policy & Law, es liderar globalmente el concepto de 5G para ofrecer servicios nuevos de valor agregado.



“AT&T es una potencia en Norteamérica, por lo que la visión de anunciar antes que nadie que ofrecerá servicios de 5G y de valor agregado a sus clientes, apuntalará también la posición que tiene en mercados como el de México”, comentó.



Con esta evolución a 5G, los usuarios móviles podrán enviar textos, realizar llamadas y navegar por internet a mayor velocidad, con un acceso más ágil a contenidos y con la opción de conectar objetos a la red.



AT&T detalló en su sitio web que adoptó un enfoque diferente para ofrecer red 5G, cuyos servicios se basarán en los estándares internacionales que fueron establecidos apenas en diciembre pasado, tras ser una de las primeras compañías en impulsar la aceleración de la red para servicios móviles.



En México, tanto AT&T como América Móvil están evolucionando a una red intermedia entre 4G y 5G, lo que les permitirá ofrecer servicios nuevos a sus clientes, dejando atrás a empresas como Telefónica, quien no ha apostado por invertir más en sus redes.



En opinión del experto, la empresa controlada por Carlos Slim se enfrenta a un arduo trabajo en el mercado mexicano porque, al ser un agente preponderante, está obligado a dar servicios de mejor calidad a todos sus usuarios.



“El esfuerzo de ambas empresas refleja liderazgo. Por un lado, AT&T busca crear nuevos clientes mientras que América Móvil busca no perder su posición de mercado mejorando la calidad de servicios; contrario a Telefónica, quien no presenta ninguna alternativa en el mercado”, subrayó.



En ese sentido, Negrete comentó que este 2018 será determinante para el operador español en caso de no generar una inversión que marque un diferenciador en México, como sí lo ha hecho en otros mercados, como en España.



Tanto América Móvil como AT&T empezaron el despliegue de redes avanzadas a mediados de 2017.