Volaris es la aerolínea más rápida del mundo...en responder por Twitter.



Los medios digitales son parte de la esencia de la aerolínea de bajo costo; su logo incorpora pixeles, pero además su CEO, Enrique Beltranena, considera que “son una firma de e-commerce con aviones”.



Bajo esta premisa, la aerolínea ha logrado convertir algunos de los ‘post’ que publica en redes sociales en ingresos cercanos o mayores al millón de dólares.



“Hemos rebasado el ‘one million dollar post’. Esto quiere decir que hemos puesto un post que nos produce un millón de dólares en ventas de gente que le da clic. Que ve a través de la página, que regresa y que compra”, reveló Ricardo Rivera, director de marketing de la aerolínea.

“Sí es posible generar ese tipo de ingresos a través de un post. Pero depende mucho de la estrategia y qué tan efectiva sea. Seguramente es una estrategia excelentemente diseñada y segmentada por intereses y características de su target”, consideró Jonathan Zamacona, community manager de El País.



Volaris ha logrado sumar más de 4 millones de seguidores en redes sociales, que a su vez se han convertido en potenciales clientes, bajo dos factores clave: calidad y tiempo de respuesta.



El crecimiento de seguidores en sus redes sociales es de alrededor de 10 mil nuevos cada semana.



“Ese ritmo de crecimiento es muy bueno. Diez mil usuarios a la semana es bastante”, refirió Andrea César, líder de proyectos de Estrategias Digitales, firma que desarrolla programas de marketing online.



De acuerdo con un estudio de Stratos Jet Charters, Volaris es la aerolínea más rápida del mundo en responder en Twitter, con un tiempo de 4 minutos y 12 segundos.



La aerolínea sólo tiene a dos personas encargadas de la estrategia para medios sociales digitales, pero cuenta con socios clave: la agencia creativa Teran y otra que se encarga de la conversación y de dar respuesta a los comentarios de sus clientes las 24 horas, los 7 días de la semana, llamada Onelink, ubicada en Guatemala.



Sin embargo, para Rivera el número de seguidores y fans a través de redes sociales puede ser un poco engañoso y refirió que si no se ejecuta una estrategia integral, no aporta nada.

Hay que fijarse en la esencia: el alcance y engagement. Puedes tener a los millones de seguidores o fans, pero si no posteas, no te sirven de nada. Y si además no comunicas lo correcto y la gente no interactúa contigo, no te sirve de nada