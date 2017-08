4 aparatos que ya no necesitamos por culpa de los smartphones

El uso de smartphones tiró las ventas y por ende los precios de las cámaras fotográficas, videocámaras digitales, así como de reproductores MP3 y dispositivos GPS.



En los últimos seis años, las cámaras fotográficas y videocámaras perdieron hasta 50 por ciento de su valor; en tanto que los precios de los GPS cayeron cerca de 20 por ciento, ya que los smartphones permiten tomar fotos digitales y descargar geolocalizadores satelitales.



En junio de 2007, Apple marcó la diferencia en la historia de los dispositivos electrónicos con el lanzamiento del iPhone, que integró en un solo equipo cámara fotográfica y para videos, así como la posibilidad de descargar y escuchar música en línea y geolocalizadores.



Efrén Páez, analista de Mediatelecom, Policy & Law, destacó que los smartphones, al ser dispositivos tan universales, han abarcado todos los mercados disponibles: entretenimiento, comunicación y multimedia, con lo que dejaron atrás a los fabricantes de otro tipo de equipos.



“La oportunidad está en la especialización de algunos nichos o incluso, ir más allá de la especialización y ser expertos en ese ramo. Por ejemplo, Sony, a quien no le ha ido muy bien en el segmento de smartphones, sigue siendo líder en equipos de imagen y sonido”, comentó.



Aunque para el experto las empresas que fabrican este tipo de productos no van desaparecer, sí augura que cada vez el mercado tenderá a ser más reducido con múltiples áreas de oportunidad como la de ofrecer las funciones específicas a otro integrador para crear un nuevo producto innovador que se mantenga en la preferencia de los usuarios.



En el periodo de 2011 a 2016, en México se vendieron 35.5 millones de smartphones, 319 por ciento más que un lustro antes. En tanto, las ventas de dichos dispositivos ascendieron a 6 mil 314.5 millones de dólares al cierre del año pasado, muy por encima de los mil 558.4 millones de dólares reportados cinco años antes, de acuerdo con datos de la consultora Euromonitor.



Estos incrementos contrastan no sólo con las caídas en volumen, sino también con el valor de venta de cámaras digitales, de video, reproductores MP3 y GPS.



Mientras que en 2011 el número de cámaras digitales vendidas en México ascendió a 1.9 millones de unidades con un importe de 442.1 millones de dólares, un lustro después se desplazaron 454 mil unidades con un valor de venta de 128.3 millones de dólares. Esto representó una caída de 73 por ciento en volumen y 71 por ciento en ingresos.

Fe de erratas Se hace corrección a la cifra del volumen vendido de videocámaras digitales.



Este escenario es similar a lo ocurrido en el negocio de videocámaras digitales. El volumen vendido pasó de 203 mil 800 a 118 mil 800 unidades de 2011 a 2016, equivalente a una baja de 41.7 por ciento; en tanto que en valor disminuyó 34.1 por ciento, a los 44.8 millones de dólares.



Otro de los negocios afectados por la integración de funciones en los smartphones fue el GPS, cuyo volumen vendido en México cayó 7.6 por ciento a 157.6 millones de unidades en 2016 desde las 170.6 millones de unidades en 2011; en tanto que el valor de las ventas descendió 10.5 por ciento, a 33.6 millones de dólares.



El negocio de los MP3 también tuvo repercusiones. En el mismo lapso comparativo las ventas en volumen cayeron a 940 mil unidades desde un millón 453 mil 500 equipos, lo que implicó una disminución de 41 por ciento en ingresos.



Para Apple, este negocio ya no tiene mercado. En julio anunció que sus iPods Nano y Shuffle serán descontinuados, y que ya han sido retirados de su portal web. Aunque aún están disponibles en tiendas, los reproductores de música lanzados en 2005 ya no serán fabricados.





MÁS, PERO NO PARA TODOS

Los expertos prevén que a finales de este año en México habrá 102.3 millones de smartphones, que representarán un 88 por ciento de las líneas móviles en uso, y con un 12 por ciento de líneas activas que funcionarán a través de equipos menos modernos, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU).



Al primer trimestre de 2017, los teléfonos de gama baja fueron la mayor adopción en el mercado mexicano con un 64 por ciento, mientras que la gama media tuvo un 28.9 por ciento y la gama alta apenas un 7.1 por ciento, según The CIU.



Radamés Camargo, analista de esta consultora, explicó que el hecho de que aún muchas personas utilicen equipos más sencillos para comunicarse, representa una oportunidad de venta para los GPS, cámaras digitales y de video, así como a los MP3.



“Aunque sí hay una sustitución, para algunos segmentos de la población estos equipos son alternativas útiles, pues aunque a menor escala representan un mercado en el que se pueden posicionar estos dispositivos”, comentó.



