Acuerdo Disney-Fox, bajo la 'lupa' de autoridades antimonopolio

El acuerdo de Walt Disney destinado a comprar una parte de 21st Century Fox necesitará la aprobación de funcionarios antimonopolio estadounidenses que sin ninguna duda analizarán a fondo una unión que concentra la realización de películas de Hollywood y la transmisión de deportes.



La adquisición convertiría a Disney en el propietario número uno de estudios, con más de un tercio del mercado, y le daría el control sobre el canal de cable FX de Fox. También pondría las cadenas de deportes regionales de Fox bajo el mismo techo que ESPN de Disney.



Determinar si el control sobre todo ese contenido podría dar a Disney la capacidad de perjudicar a otros rivales será una cuestión clave para el Departamento de Justicia, que acaba de impugnar legalmente la proyectada compra de Time Warner por parte de AT&T, un caso basado en la preocupación de que el gigante telefónico fuera propietario de la programación de la compañía de medios.



“Tendrían un poder enorme en la esfera del entretenimiento y la producción”, dijo Gene Kimmelman, responsable del grupo de investigaciones políticas de Washington Public Knowledge. “Cuando hay mucho contenido unido, en una transacción se genera un problema de poder de mercado”.



Disney le deberá a Fox una comisión por cancelación de 2 mil 500 millones de dólares si no logra obtener la aprobación de los reguladores para la operación, según una presentación de documentación del jueves. Si cualquiera de las dos compañías abandona el acuerdo por otras razones, deberá a la otra mil 530 millones de dólares.



Al adquirir más activos de TV, Disney podría presionar a las compañías de TV de paga a comprar un paquete mayor de programación, dijo Kimmelman. Esto afectaría la competencia de distribuidores online como Sling TV de Dish Network, cuyo único interés es ofrecer un número limitado de canales, dijo.



Los distribuidores de TV de paga ya consideran a Disney “imposible de abandonar”, según Rich Greenfield, analista de BTIG. Sumar los canales de deportes regionales y FX daría a Disney un poder aún mayor sobre las compañías de TV de paga y los nuevos distribuidores online tendrían más dificultades para despegar, dijo.



“Imagínese el poder de mercado local que concentraría Disney en un mercado como Nueva York”, escribió Greenfield en una nota esta semana. “Disney controlaría la subsidiaria de ABC que tiene las finales de la NBA y la entrega del Oscar, YES Network y ESPN/ESPN2”. YES transmite los partidos de los New York Yankees.



De todas maneras, Disney no obtendrá Fox News y Fox Sports, propiedades principales de Fox. Si bien tendrá FX, que ofrece series aclamadas como “The Americans” y “Atlanta”, no es el mismo tipo de programación de alto valor que se cuestiona en la compra de Time Warner por AT&T, dijo George Hay, economista de la Universidad Cornell, que desarrolla estudios sobre antimonopolio y competencia.



“FX no me parece para nada el tipo de joya que son CNN o HBO”, dijo Hay.



Sobre la base de las cifras de cuota de mercado publicadas por Box Office Mojo, conforme las pautas sobre fusiones del Departamento de Justicia, el mercado de estudios cinematográfico no está actualmente concentrado. El acuerdo con Fox lo volvería “moderadamente concentrado” y plantearía posibles preocupaciones en materia de monopolio.