¡A un lado, Netflix! La TV de paga conquista más clientes

Durante el tercer trimestre de 2018, la televisión de paga por cable sumó 900 mil nuevos clientes, más que los nuevos abonados a plataformas de contenido sobre demanda como Netflix y Claro Video, un escenario contrario al segmento de TV vía satélite, que se contrajo 5.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2017.

De julio a septiembre de este año, la TV de paga vía cable concentró 9.7 millones de clientes, mientras las plataformas Over The Top (OTT) sumaron en conjunto 8.3 millones de suscriptores, de acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Para Radamés Camargo, analista de la consultora CIU, una ventaja competitiva de la TV por cable frente a otras plataformas es el empaquetamiento con otros servicios de telecomunicaciones.

"Algo que cobra importancia en la TV lineal es la programación en vivo, empaquetada y en HD, además de servicios de valor agregado que los hagan mantenerse en la posición donde están", comentó el experto.

En la opinión de Camargo, el crecimiento tanto de las OTT como de algunas empresas de TV de paga refleja, ante un mercado de contenidos altamente competido, la búsqueda de los proveedores por quedarse con ‘una rebanada del pastel’, que de alguna manera también 'se roban' a los clientes que pierde la televisión satelital.

De acuerdo con Jorge Bravo, analista de Madiatelecom, Policy & Law, los factores que influyeron en el crecimiento de los suscriptores en TV de paga fue la transmisión del Mundial de Rusia 2018, que resultó en un atractivo para ver contenidos específicos en alta definición, además del valor agregado de los paquetes de internet de alta velocidad.

"El atractivo no solo es la TV de paga, sino paquetes que también ofrezcan banda ancha de alta velocidad. Además, otro de los factores es que los OTT ‘le pegan’ a los servicios satelitales, que hasta hace muy poco era un servicio solitario", dijo.