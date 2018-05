Tengo 60 patrones, perdí dos: Ricardo Alemán

Ricardo Alemán declaró este lunes que no vive de su trabajo en Televisa y Canal Once luego de que ambas cadenas terminaran su relación laboral con él por el retuit que el periodista hizo de una imagen que presuntamente incitaba a la violencia en contra del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

“Tengo muchas cosas que hacer, tengo sesenta y tantos patrones, perdí dos”, respondió en entrevista con Grupo Fórmula ante la pregunta de qué viene en su futuro laboral.

El sábado Alemán retuiteó en su cuenta de Twitter una imagen en la que se leía “A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató un fan. A ver a qué hora, chairos”, en referencia a los simpatizantes del abanderado de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’.

El periodista acompañó el retuit con la frase "Les hablan".

La publicación recibió críticas periodistas como Julio Astillero y de miembros de la campaña del candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', como Tatiana Clouthier, que calificaron el mensaje como peligroso.

Como consecuencia, Noticieros Televisa informó el domingo que ya no transmitirá La Mudanza, programa de política que Alemán conducía en Foro TV cada sábado a las 23:00 horas.

"Yo no vivo de este trabajo de Televisa (...) En el caso de Canal Once es probable que yo me haya equivocado porque es un canal del estado (...) En estricto, ‘Ricardo Alemán’ es un pequeño grupo de personas que hacen muchas cosas. Aparte de mi producción, de mis programas, de mis columnas, hacemos muchas otras cosas que se comercializan”, explicó en la entrevista radiofónica.

Canal Once canceló, con una llamada telefónica, el programa Despertador Político, conducido por Ricardo Alemán y que se transmitía de 5:30 a 6 de la mañana. Este espacio inició transmisiones el lunes 12 de marzo.

El periodista cuestionó que ambas televisoras hayan retomado su publicación cuando no la hizo en ninguno de sus espacios y cuando las redes digitales no tienen regulación y se manejan a título personal.

Alemán aclaró que entiende que las empresas defiendan sus intereses en un entorno delicado como es el de las campañas presidenciales con miras a la elección del primero de julio.

El periodista calificó de fascistas a aquellos que piden el fin de su carrera laboral y reclamó que son aquellos que defienden la libertad de expresión los que están practicando la censura.

“Este proceso electoral se está polarizando, me parece, ya a niveles alarmantes. Los carniceros de hoy, cuidado, pueden ser las reses de mañana” arremetió.