Rascón ('Superbarrio'), candidato al gobierno de la CDMX, luchará contra 'Batman'

Marco Rascón, candidato a jefe de Gobierno por el Partido Humanista, invitó a los capitalinos al Monumento a la Revolución para que sean testigos de lo que ha denominado la ‘Lucha del Milenio’.

La pelea del próximo sábado 12 de mayo será estelarizada por su personaje 'Suberbarrio', héroe defensor de la Ciudad de México y de sus habitantes, y Batman, quien representará una ciudad de exclusión y de las tinieblas.

La ‘Lucha del Milenio’ se realizará a las 17:00 horas y contará con la participación del grupo La Sonora Dinamita.

El pasado 18 de abril se realizó el primer debate entre los candidatos al gobierno capitalino donde los aspirantes expusieron sus propuestas de campaña y pudieron contrastar sus ideas; sin embargo, también se suscitaron los ataques.

¡Ya estamos listos para la #LuchadelMilenio! #HumanicemosLaCiudad, defendamos los derechos ganados y una Ciudad de libertades. pic.twitter.com/QOr8wKBkla — Marco Rascon Cordova (@MarcoRascon) May 3, 2018

Mikel Arriola, candidato priista, afirmó que, cuando era niño, recordaba a 'Superbarrio', personaje que encarnó Marco Rascón luego del sismo de 1985 para defender los derechos de los afectados, tapando vialidades y vistiendo como un superhéroe, el cual no fue porque dejó sin empleo a los citadinos.

“De niño me acuerdo de verte siempre tapando Reforma, vestido con un uniforme de superhéroe. Realmente no has sido un superhéroe, le has dejado sin empleo a muchas personas de esta ciudad”, declaró Arriola durante el debate.

En tanto, Rascón Córdova acusó a Mikel de justificar los feminicidios y de sólo ver "una forma de hacer familia, una sola forma de ser joven, de tener una religión".