Piden en redes no ir al estreno de 'Hombre al agua' de Eugenio Derbez

Usuarios de redes sociales invitaron a no asistir al estreno de la película Hombre al agua de Eugenio Derbez, tras decir que los ciudadanos votan por el “menos peor” de los candidatos a la Presidencia de la República.

“En el país entero, por lo que alcanzo a entender, estamos votando por el menos peor y eso no es bueno”, dijo Derbez el martes en entrevista con Grupo Fórmula.

En redes sociales circula una imagen con las frases "No creo que ver su película sea la mejor opción"; "ve cualquier día pero no durante el estreno, que Derbez vea la importancia del pueblo mexicano" y "Si eres de los que quieren un cambio verdadero en México no vayas este 10 de mayo al estreno de 'Hombre al agua'".

El actor y director de cine comentó que vendrá a México el día de las elecciones pese a dudar sobre su voto.

“Personalmente, no tengo idea por quién votar, estamos cansados de lo mismo, de las falsas promesas, pero por otro lado también le tengo miedo a este cambio que puede no ser tan bueno como pensamos, desde afuera no se ve mucha esperanza”, indicó el comediante.

Ante la pregunta del conductor de por qué dudaba de su voto si el gremio cinematográfico estaba a favor de López Obrador, Derbez dijo no estar seguro porque cree que no es la mejor opción.

“Yo estoy con dudas, porque no creo que pueda ser la mejor opción y te repito, siento que en general, la gente está votando por el menos peor”, señaló.

La película estadounidense de género comedia, protagonizada por el actor se estrena este jueves 10 de mayo en las salas de México. En Estados Unidos se estrenó el 4 de mayo.