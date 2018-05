'Fake news', las declaraciones de AMLO sobre alianza Peña-Anaya: gobierno

Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Gobierno de la República, calificó como 'fake news' las declaraciones hechas por Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', respecto a una supuesta junta del panista Ricardo Anaya con empresarios para tener una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato priista José Antonio Meade.

"Fake news, otra vez. No hubo tal solicitud y por supuesto, al no haber tal solicitud pues no hubo una respuesta", declaró el coordinador general de Comunicación Social del gobierno federal.

El pasado primero de mayo, López Obrador aseguró que los empresarios Alberto Baillères González, Germán Larrea, Claudio X. González, Alejandro Ramírez y Eduardo Tricio se reunieron con Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente'.

El abanderado de Morena expuso que en dicha reunión los empresarios le pidieron a Ricardo Anaya retirar la amenaza de mandar a Peña Nieto a la cárcel, a cambio de convencer a éste de apoyar la alianza que encabeza y vencer a la coalición 'Juntos Haremos Historia' el próximo 1 de julio.

"Anaya pidió la ayuda a este grupo, que le ayudaran para convencer a Peña de que la única manera de ganarnos era con la unidad y apoyando a Anaya, o sea que lo que dijo Anaya en Banamex ya lo había dicho en privado con los de la 'mafia del poder'", afirmó.