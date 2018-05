'El Bronco' rechaza legalización de drogas

Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', candidato independiente a la Presidencia, se dijo en contra de la legalización de las drogas y a favor de crear un registro nacional de consumidores.

"No estoy de acuerdo con la legalización de la droga, de ninguna droga. Yo buscaré otras soluciones (...) No estoy de acuerdo en que les pongamos a la mano (a los jóvenes) la droga, porque no sabes cómo van a reaccionar", declaró luego de su participación en el 'Diálogo por la Paz y la Justicia: La agenda fundamental', convocado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sobre el registro de consumidores, reconoció que aún no sabe para qué lo usaría pero reiteró que se tendría que hacer sin importar que implique una afectación a los datos personales. "¿Cómo quiere el que consume marihuana que lo tratemos bien?", sostuvo.

"Tenemos que resolver las cosas y la drogadicción está destruyendo México, el consumo de drogas está destruyendo México, la venta de drogas está destruyendo México. No puedo ser un político mansito, tengo que hablar clarito sobre ese tema".

En ese sentido, expuso que desde preescolar se debe prevenir el consumo e incluir el tema en los libros de texto gratuitos.

Un asunto que también expuso a los defensores de derechos humanos fue la Ley de Seguridad Interior, sobre la cual se dijo a favor y también que, frente a un insuficiente número de policías, el ejército debe permanecer en las calles.

A la par criticó el papel de organismos defensores de derechos humanos e implicó que en ocasiones defienden a delincuentes.

"Hay muchos temas en donde hay una delgada línea de la defensa de los Derechos Humanos a la víctima y al delincuente, y los Derechos Humanos tiene que defender a la víctima y no he escuchado a Derechos Humanos defender a la víctima. Hay 120 mil madres en este país que no encuentran a sus hijos".