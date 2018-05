Propuesta de AMLO de concesionar el nuevo aeropuerto es viable: Federico Patiño

Fernando Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), consideró este martes que la propuesta del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, de concesionar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es una alternativa viable.

“Puede ser una alternativa porque es un proyecto viable, un proyecto rentable que genera su propia fuente de pago y, por lo tanto, sí es un proyecto que se puede gestionar”, aseveró previo a su participación en el XVI Foro Nacional de Turismo.

El abanderado de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ dijo el lunes, durante el mismo foro, que la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto no es final y destacó que no tendría problema con que el proyecto continuara de forma concesionada.

"¿Por qué no se concesiona (el nuevo aeropuerto)? Yo no tendría ningún problema. (Pero) yo no voy a destinar la mitad de la inversión pública sólo para una obra. Eso no se puede", dijo.

Patiño explicó que una parte del financiamiento del NAIM proviene del sector privado y otro parte del público. Una vez que comience operaciones, el nuevo aeropuerto será sustentable pues la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) se mantendrá tanto en éste como en el actual aeropuerto internacional de la capital.

Patiño explicó que en caso de que se concesionara el NAIM el rendimiento sobre el capital invertido sería para el concesionario, aunque detalló que es necesario contar con un operador profesional para el desarrollo del proyecto.

El directivo aseveró que actualmente 45 millones de pasajeros, es decir un tercio del tráfico aeroportuario nacional, y el 60 por ciento de la carga aérea del país son atendidos por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que ya presenta una saturación considerable.