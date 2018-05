Anaya pide respetar el resultado de la elección presidencial

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente' llamó a que se respete el resultado de la elección presidencial el próximo primero de julio, luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que se prepara para un escenario en el que no se tenga claro el resultado de la elección.

Asimismo dijo estar dispuesto a construir, hoy y en cualquier momento de la vida política, con la expanista Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República. Sobre ella, dijo que es 'una persona a la que respeto y aprecio mucho'.

Anaya Cortes encabezó, en el Palacio La Rochelle, en San Ángel, una concentración con alrededor de dos mil mujeres a quienes felicitó por el Día de las Madres y prometió que habrá una verdadera revolución de mujeres en su gobierno para que ellas participen en la toma de decisiones.

Sobre un posible escenario que ponga en duda el resultado el día de la jornada electoral, Anaya dijo: “El llamado es a que respetemos la democracia, a que se respete el resultado electoral. La gente va a decidir en absoluta libertad así debe de ser el próximo primero de julio y más allá de cuál sea la diferencia en el número de votos el próximo primero de julio, se debe respetar el resultado electoral. Y si alguien tiene alguna inconformidad para eso están las instancias correspondientes”, afirmó.

“El INE se tiene que preparar para todos los escenarios y no perder de vista que la democracia necesita demócratas y los demócratas aceptan los resultados electorales y cuando tienen una inconformidad lo hacen valer a través de sus instituciones”, añadió.

Evitó especular si esta elección pudiera o no llegar a tribunales. “No tiene ningún caso especular a más de 50 días de la elección, vamos a seguir avanzando por supuesto el llamado a que todos nos conduzcamos con civilidad, a que el gobierno no intervenga en los procesos electorales, a que se respete la ley a que no se utilicen recursos públicos y que en ese clima de libertad la gente pueda salir a votar y todos respetemos el resultado electoral”, insistió.

Un gobierno con mamás

El candidato, durante la concentración con mujeres en donde también estuvo Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, afirmó: “Vamos a lograr una auténtica revolución de participación de mujeres en el gobierno”.

En el marco del festejo del Día de las Madres, donde el mariachi interpretó las tradicionales mañanitas, el candidato repartió abrazos a las mamás. Enfatizó que con las mujeres el gobierno de la coalición 'Por México al Frente' cambiará el país.

Acompañado de su esposa Carolina y de liderazgos y candidatos locales, Ricardo Anaya enfatizó que él viene de una familia muy entrona, en la que la igualdad siempre ha sido la norma, por lo que nadie le cuenta lo que es una mujer trabajando.

En ese marco felicitó a su mamá y a su esposa.

Reconoció que México es lo que es por las mujeres y, de manera muy especial, por las mamás. Advirtió que su gobierno será implacable contra la violencia que se ejerce frente a las mujeres, por lo que creará una fiscalía especializada en feminicidios y en violencia contra las mujeres.