AMLO tendrá que reconocer que se equivocó con 'Napo': Carlos Pavón

La resolución para que Napoleón Gómez Urrutia pague a los mineros los 55 millones de dólares que tomó del fideicomiso de los trabajadores confirma que Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a cobijar delincuentes en las filas de Morena, dijo el dirigente de la disidencia minera, Carlos Pavón Campos.

Agregó que a pesar de que el político tabasqueño va a querer justificar a ‘Napo’, se evidencia que incurrió en un delito al llevarse los fondos de los mineros.

“Finalmente se confirma que Napoleón incurrió en un delito y lo están condenando a pagarle a los verdaderos trabajadores que tenían derecho a ese dinero”, resaltó.

En entrevista, el también candidato a una diputación federal por el PRI aseveró que a pesar de que López Obrador es una persona que nunca acepta cuando tiene errores, tendrá que reconocer que en el caso de Gómez Urrutia se equivocó.

Aseveró que la resolución que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no tiene que ver con un tema político-electoral, por lo que adelantó que el candidato presidencial no puede justificar este asunto como un ataque contra Morena, porque se trata de justicia.

“Esta demanda no es de un contexto electoral, es desde hace 13 años, por eso se fue a Canadá a esconderse para no enfrentarse a la justicia mexicana, entonces esa es una cuestión que no tiene nada que ver con las elecciones, es un acto de justicia, sin importar que lo hayan escogido como candidato a senador”, manifestó.

Pavón Campos insistió que como acto de justicia, ahora darán seguimiento para que se cumpla la sentencia y los recursos lleguen a los trabajadores, aunque reconoció que después de 13 años algunos ya fallecieron y de otros desconocen dónde se encuentran.

El dirigente del Sindicato Minero FRENTE –que creó tras separarse de la organización sindical de Gómez Urrutia– consideró que esta resolución también debe ser considerada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al referirse a que la candidatura de Gómez Urrutia todavía está en manos de los magistrados electorales de la Sala Superior, señaló que confían en que resolverán con apego a lo que establece la Constitución.

Señaló que mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó el registro al líder minero por “razones políticas”, el TEPJF deberá resolver sobre la doble nacionalidad de Gómez Urrutia, que le impide ser candidato a la Cámara alta.