El Tratado de Libre Comercio (TLC) abrió la oportunidad a miles de profesionistas mexicanos para que fueran a trabajar a empresas en EU; sin embargo, con la eventual renegociación del acuerdo, alrededor de 13 mil empleos profesionales están en la incertidumbre porque su continuidad en ese país depende de la vigencia del pacto comercial.



Las visas emitidas corresponden a la categoría TN Profesionales México-Canadá por el TLC o visas NAFTA. Estas visas fueron creadas tras firmarse el acuerdo en 1994 para facilitar el traslado temporal de profesionistas entre México, Canadá y Estados Unidos.



De acuerdo con los últimos datos del Departamento de Asuntos Consulares de Estados Unidos, recabados por el Consejo Nacional de Población (Conapo), indican que tan solo en 2015 se emitieron 12 mil 996 visas de no inmigrante a ciudadanos mexicanos por autoridades de ese país.



Se trata de una cifra que en los últimos años ha aumentado de manera significativa, sólo en 2013 las visas emitidas fueron casi seis mil y dos años después se duplicaron para alcanzar la cantidad de 12 mil 996 documentos.





Para conseguir la visa, el empleador en EU deberá proveer al solicitante mexicano una carta de empleo, donde en ese documento el patrón tienen que indicar que el puesto en el país del norte requiere contratar a una persona con una carrera profesional contemplada en el Capítulo 16 del NAFTA, en el anexo 1603.



En ese capítulo son 63 las carreras reconocidas para profesionistas, entre ellas contador, arquitecto, ingeniero, guardabosque, abogado, técnico científico, médico, científico, dentista, criador animal, astrónomo, geofísico, tecnólogo médico y profesores de universidad.



El gobierno de Estados Unidos advierte que la carta o diploma de pasante no aplican, sólo el título profesional es considerado válido para el trámite.



EN PELIGRO

Expertos consideraron que los documentos podrían ser eliminados.

Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora, señaló que las visas NAFTA están en “inminente peligro” porque el discurso del presidente estadounidense Donald Trump está dirigido a eliminar la competencia laboral incluida la mano de obra calificada, como son en este caso los profesionistas con este tipo de documento migratorio.



“Son visas muy restrictivas porque están supeditadas a que la persona tenga un empleador fijo, no se pueden cambiar de empleo, no generan antigüedad y no generan derechos para poder permanecer o cambiar de estatus, es decir, son similares a las de los jornaleros agrícolas en el sentido de que son para una actividad definida, un periodo y un empleador”, expuso.



Paola López, socia del Bufete Sales Boyoli, apuntó que si el convenio comercial se llega a cancelar, este tipo de visas quedaría sin vigencia y no serían reemplazables por documentos de otro tipo, pero si el tratado entra en una etapa de renegociación para ajustar los términos del acuerdo, el gobierno de EU podría emitir una norma específica o nuevo arreglo para mantener esas visas.



“Para dar continuidad a las visas, Estados Unidos tendría que emitir una norma que determinara los requisitos. No necesariamente si se queda sin efecto el TLC se van a quedar sin efecto esas visas porque el gobierno estadounidense podría emitir un nuevo acuerdo o normativa al tratarse de personal calificado”, expuso.