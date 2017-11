Venezuela inicia pago de intereses de deuda 

El Gobierno de Venezuela informó que inició este martes el pago de los intereses de su deuda soberana y cumplió también con otro pendiente de la petrolera estatal PDVSA, en medio de una creciente incertidumbre del mercado sobre la solvencia del país petrolero.



Venezuela, que atraviesa una profunda crisis de escasez, inflación y recesión, debía cancelar el lunes cerca de 300 millones de dólares en intereses que dilató por más de 30 días y agotó así el período de gracia.



Este martes, inversores consultados no habían recibido ninguno de los pagos pendientes por los rendimientos de los bonos globales de 2019 y 2024, que suman unos 200 millones de dólares, y tampoco del título de PDVSA al 2027.



"Hemos iniciado de manera franca, clara y correcta el refinanciamiento de nuestra deuda externa. Hoy (martes) iniciamos el pago de los intereses de nuestra deuda externa", dijo Jorge Rodríguez, ministro de comunicación venezolano.



"La semana pasada PDVSA pagó los intereses de la deuda, y todo esto sin dejar de proteger al pueblo de Venezuela", agregó en un mensaje transmitido por televisión.



Pese al anuncio, horas después la agencia Fitch Ratings bajó la calificación de la deuda soberana de Venezuela a "default restringido" o RD debido a que acreedores de bonos no habían recibido el pago de intereses por esos títulos tras el fin de un periodo de gracia.



Más tarde, la calificadora Standard & Poor's anunció que rebajó la nota de la deuda de PDVSA a "Default Selectivo" desde "CC" tras no concretarse el pago de intereses.



La preocupación sobre la capacidad de pago de Venezuela va en aumento desde que el equipo financiero del Gobierno de Nicolás Maduro comenzó a retrasar en octubre el abono de cupones de bonos por 750 millones de dólares.



Los acreedores de títulos de Venezuela hicieron una primera consulta ante un comité de la asociación del mercado de derivados ISDA este martes, para intentar determinar si el país petrolero cayó en cesación de pagos al demorar la cancelación de los cupones de los dos bonos soberanos.



Los acreedores presentaron ante ISDA una notificación de la Bolsa de Luxemburgo, que indica la suspensión de la negociación de los bonos al 2019 y 2024, por un "incumplimiento de pago".



"La suspensión se levantará el 15 de noviembre de 2017, luego de un cambio del grupo de operadores y en la convención de cotización de intereses (de limpio a sucio)", agregó la Bolsa de Luxemburgo en un comunicado en su página web.



Otros bonistas pidieron este martes a ISDA que también evalúe el retraso en el pago de intereses como un posible impago. Una decisión de ese comité podría activar el cobro de los seguros contra incumplimiento de crédito (CDS) de la petrolera.



Hasta el momento operadores están negociando estos tres títulos sin incluir en el precio los intereses demorados (precio limpio), pero esperan la decisión de la Asociación de Operadores del Mercado Emergente (EMTA por sus siglas en inglés) para determinar cómo será el cálculo de las cotizaciones.



En tanto, una primera reunión entre el Gobierno y sus acreedores para discutir una reestructuración de la deuda externa del país y de su petrolera concluyó el lunes sin propuestas concretas, ni acuerdos sobre cómo proseguirán las conversaciones que apuntan a renegociar los términos de unos 60 mil millones de dólares en bonos.



El encuentro con casi un centenar de inversores promovido por Maduro duró sólo unos 15 minutos, pero el Gobierno dijo que el proceso para renegociar la deuda había sido "auspicioso".



La asamblea constituyente, un cuerpo plenipotenciario de mayoría oficialista, creado en agosto a pesar de la condena de la oposición y de la comunidad internacional, aprobó un acuerdo "para respaldar y acompañar proceso de refinanciamiento de la deuda externa venezolana".



Riesgo en aumento



El Gobierno venezolano insiste en que las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos le complican el acceso al sistema de pago internacional y están trabando los pagos, que asegura seguirá cumpliendo. "Somos buenos pagadores", afirmó el ministro Rodríguez.



El riesgo país de Venezuela se disparaba este martes hasta los 5 mil 174 puntos, el más alto de los países emergentes, luego de que la calificadora Standard & Poor's bajó la deuda soberana del país petrolero a 'incumplimiento selectivo', por la demora en el pago de los cupones.



El diferencial entre el rendimiento de la deuda pública venezolana y el que ofrece la deuda pública estadounidense, trepaba 622 puntos, según el índice que mide JPMorgan.



La agencia Fitch Ratings también colocó el lunes la nota de la deuda de la petrolera estatal venezolana PDVSA en la categoría de 'incumplimiento restringido' por el retraso de una semana en el pago de un bono.



El panel de ISDA pospuso para el jueves una discusión para evaluar un posible incumplimiento de PDVSA, que aunque pagó su amortización de unos mil 100 millones de dólares, se tomó una semana para hacerlo.



La decisión del comité podría activar el cobro de los seguros contra incumplimiento de crédito (CDS) de la petrolera.



La deuda venezolana retrocedía durante la jornada. El precio del bono al 2018 era el que más caía, un 18.02 por ciento, mientras que el bono de referencia de PDVSA al 2022 se hundía hasta los 32.50 centavos de dólar, tras perder 4.2 puntos.