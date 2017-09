Uno de cada tres que tiene tarjeta de crédito no la usa

De acuerdo con datos de Banco de México, las tarjetas vigentes al segundo trimestre de este año totalizaron 32 millones 733 mil, de las cuales fueron utilizadas 22 millones 202 mil, es decir, 10 millones 532 mil plásticos permanecieron guardados.



Aunque la proporción se ha mantenido estable, se ha registrado un aumento de poco más de 270 mil plásticos guardados respecto al segundo trimestre del año pasado y más de 700 mil respecto al tercer trimestre.



Sergio Luna, director de Estudios Económicos de Citibanamex, consideró que hoy los consumidores son más cautelosos con el uso del crédito, especialmente en las tarjetas.



Las personas que no estaban en la formalidad y ahora lo están tienen en el crédito de nómina su primera entrada al mercado formal crediticio, no en las tarjetas, añadió. Por otra parte, quienes tenían un plástico han optado por no usarlo.



“El menor uso de las tarjetas es buena noticia como economista, pero no para los bancos, porque deben trabajar más para dar mejor servicio. Reducir comisiones es una mala noticia como banquero”, dijo.

En las tarjetas de crédito existe ahora un mercado más apretado en cuanto a competencia, y lo que prevalecerá, consideró, es el uso es la tarjeta que brinde mejores servicios.



Impactan mayores tasas



Jorge Sánchez, investigador de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef) aseguró que el menor uso de las tarjetas en México no ha afectado, hasta ahora, al consumo doméstico, lo que se debe a que las personas prefieren ser totaleros y han guardado el plástico porque han subido las tasas de interés.



“Es importante que el año que entra, una vez que se estabilice la inflación, bajen las tasas de interés, para que, ahora sí, no se frene el consumo”, dijo.



Los datos de junio ya revelan una moderación del consumo en México, con un avance de 3.4 por ciento, la menor cifra en tres meses.