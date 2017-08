Un impuesto a la herencia apoyaría la igualdad: Oxfam

Más allá de lograr un crecimiento de la economía de 5 o 10 por ciento, para generar una mejor distribución de la riqueza se requieren políticas públicas como una mayor recaudación a través de impuestos innovadores para crecer los ingresos del gobierno y que se apliquen de forma efectiva en programas sociales, planteó Oxfam México.



“Una política fiscal con el diseño de impuestos innovadores como a la herencia, al carbón o al capital, serían medidas que ayudarían a que los más ricos paguen más impuestos y el estado recaude más para poder gastarlo en servicios públicos que beneficien a los más pobres”, dijo Ricardo Fuentes, director ejecutivo de Oxfam México.



En entrevista con El Financiero, indicó que se requieren desarrollar más políticas públicas que contribuyan a la distribución de la riqueza como lo fue la reforma de la tenencia de la tierra en su momento o los programas de vivienda de interés social.



“No hay un estimado de cuánto debe crecer el PIB, de lo que se trata es de ver quién se beneficia con ese crecimiento. El PIB podría crecer 10 por ciento al año pero si está mal distribuido no haría diferencia en las condiciones de pobreza en México”, dijo.



Se mostró escéptico sobre el impacto que pudiera alcanzar el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales ante los riesgos de corrupción y tráfico de influencias que podrían empañar el proyecto y beneficiar sólo a empresas transnacionales.



El directivo de la organización no gubernamental dijo que preparan en su capítulo México una propuesta de políticas públicas y fiscal que presentarán al Congreso y que podría ser analizada por la primera legislatura de la nueva administración de 2018.

