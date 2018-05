Un ciberataque le cuesta a las empresas hasta 2 mdd

A una empresa grande que sufre algún ataque cibernético le cuesta entre 1.5 a 2 millones de dólares por suceso, y a una empresa de menos tamaño podría costarle entre 300 y 400 mil dólares, debido a que deben asumir el costo de no poder llevar a cabo ventas, transacciones, demandas de incumplimiento, entre otras.

Para Raúl Rico, director de Nosterns, empresa especialidad en ciberseguridad, reconoció que las empresas por cuidar su imagen y no pagar el costo reputacional no dan a conocer cuando son víctimas de ataque, e incluso no las comunican a las empresas del mismo sector para que se prevengan y tomen medidas de contención, “como usuarios tendríamos derecho a conocer que sucedió”, comentó.

En su opinión, si bien en otros países se ha logrado avanzar en dar a conocer cuando son víctimas de algún ataque cibernético, en México no se ha tenido mucho avance sobre el tema.

Un análisis realizado por Carlos Castañeda, experto en Seguridad Digital de Unisys, señala que en los últimos años miles de empresas a nivel mundial elevaron considerablemente el gasto en ciberseguridad, para defenderse de la también creciente ola de ciberataques.

Y es que la mayor inversión en sistemas de defensa para prevenir o mitigar los ciberataques va de la mano con el aumento del costo financiero de los mismos, según un estudio realizado por el Ponemon Institute, en colaboración con Accenture. Dicho informe señala que el costo financiero del cibercrimen para las empresas subió 27.4 por ciento anual en 2017.

Las empresas más expuestas a los ciberataques, actualmente, son las del sector financiero, seguidas por las de servicios y energía y por las del sector aeroespacial y de defensa.