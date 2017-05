¿Tu tarjeta de crédito está saturada? Eres parte de este 20%

Una de cada cinco tarjetas de crédito en México, el 20 por ciento del total, muestran un elevado nivel de endeudamiento, ya que sobrepasan el 80 por ciento de la línea de crédito otorgada.



Además, los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), indican que en febrero repuntó la proporción de tarjetas que rebasaron el límite de crédito, con 8.2 por ciento, desde un 7.7 por ciento del mismo mes de 2016. Su número fue de 1.9 millones, la mayor cifra de los últimos años.



El banco con mayor saturación es Banjército, con el 30 por ciento, con más del 80 por ciento de uso de la línea, mientras que en el extremo opuesto está Banco Azteca, con apenas el 11 por ciento. Le siguen Invex y Banca Mifel, con 15 por ciento en cada caso.



Karla Rojas, jefa de academia de la Universidad Panamericana, reconoció que los consumidores mexicanos cada vez más usan las tarjetas de crédito como una extensión del ingreso, pues sus sueldos o salarios no alcanzan para cubrir ciertos bienes o servicios.



“Como consumidores tenemos que ser muy cautelosos de lo que compramos con las tarjetas de crédito, porque no son una extensión de nuestro sueldo. Cuando tenemos tarjetas con límites de crédito más grandes que nuestros ingresos y comenzamos a usarlas sin tener precaución, llegará un momento en que no podremos cubrir la deuda”, indicó.



Al mes de febrero de este año, la deuda promedio por tarjeta de crédito alcanzó los 11 mil 975 pesos, una disminución de 1.4 por ciento respecto al mismo periodo del año 2016, cuando el promedio se ubicó en 12 mil 150 pesos por plástico.



Los clientes de BBVA Bancomer y Banca Mifel son los que tienen una deuda pendiente más alta, pues en el caso del primero el saldo promedio por tarjeta es de 18 mil 245 pesos, mientras que el segundo registra 17 mil 761 pesos.



BBVA Bancomer, Citibanamex y Banco Santander son los bancos que registran los mayores montos de deuda en las tarjetas de crédito, acumulando el 71.4 por ciento del total del sistema bancario con 209 mil 300 millones de pesos.





TARJETAZOS, POR BAJOS INGRESOS



Una inflación galopante y sueldos estancados es una combinación de factores que están detrás del uso más frecuente de tarjetas de crédito, pero también el hecho de que las empresas buscan incrementar sus ventas ofreciendo meses sin intereses, motivando a los consumidores a usar su plástico.



“Los bienes y servicios han subido bastante y el ingreso de los trabajadores no es suficiente. Si bien la tasa de desocupación es baja, el resto de los ocupados tiene sueldos bajos y gastan la mayor parte en transporte y canasta alimentaria”, explicó Rojas.



Carlos Sedano, académico de la Universidad Iberoamericana, dijo que muchas empresas han hecho un esfuerzo promocional muy fuerte para incrementar sus ventas, dando opciones como meses sin intereses con plazos cada vez más amplios, y esto sin duda atrae a más clientes.



El problema viene cuando estos gastos se van acumulando y los clientes sólo van pagando los montos mínimos, incrementando más la deuda y el tiempo para pagarla.



Según datos de Banxico el 19 por ciento de la cartera en tarjetas es en promociones sin meses por intereses.



Por otra parte, con datos de la CNBV, se tiene que el 17 por ciento de las tarjetas paga a lo mucho el pago mínimo exigido.



MILITARES 'AGOTAN' SUS PLÁSTICOS



A la hora de comprar bienes o pagar servicios con tarjetas de crédito, los militares son los que más saturan sus líneas de crédito, de acuerdo con cifras de la CNBV.



Los datos más actuales, al mes de febrero, reportan que una tercera parte de las tarjetas de crédito otorgadas por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército) están saturadas, es decir, los clientes ya han utilizado más del 80 por ciento de su línea de crédito.



De un total de 18 mil 651 plásticos entregados por el banco, mil 385 registran un uso de línea de crédito entre el 80 y 90 por ciento, 2 mil 383 reportan una saturación del 90 al 100 por ciento y mil 903 incluso ya superan el 100 por ciento.



Cabe destacar que cerca del 40 por ciento de las tarjetas del banco tienen un monto de crédito de entre 30 mil y 500 mil pesos, mientras que el resto se concentra en líneas de 5 a 15 y de 20 a 30 mil pesos.



Diversas razones explican la situación que ocurre en la institución, de acuerdo con expertos consultados por El Financiero.



Miguel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la UNAM, explicó que una de las causas es que los ingresos que percibe el personal militar no son suficientes y tienen que financiarse con el crédito de la tarjeta.



Otra razón es que están esperando un incremento de sueldo o bonos dado su trabajo, principalmente los oficiales de alto rango, lo que podría incentivar un mayor consumo vía la tarjeta.



Las percepciones netas de un soldado raso, que es el rango más bajo dentro del ejército, son de 10 mil 480 pesos. En tanto, el rango más alto que es un general de división tiene un ingreso neto de 123 mil 272 pesos.



Raymundo Tenorio, director de la carrera de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, señaló que las tasas de interés que cobra Banjército están por debajo de las tasas que ofrecen los cinco bancos más importantes del país, lo que ha llevado a los clientes a sobresaturar las líneas de crédito.