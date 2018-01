Trump sí quiere al TLCAN y él te dice por qué

El presidente Donald Trump ha llegado a ver que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tiene algunos beneficios para EU, particularmente para la agricultura, aun cuando se mantiene firme en su demanda de un nuevo trato, afirmó el secretario de Agricultura, Sonny Perdue.



Trump “probablemente dejó la campaña literalmente creyendo que el TLCAN no había sido bueno para ningún sector de la economía”, dijo Perdue en una entrevista en su oficina ayer en Washington. Pero “creo que ahora se ha dado cuenta de que la agricultura se ha visto beneficiada por un acuerdo”.



Las conversaciones para modernizar el TLCAN continuarán en Canadá este mes, con el destino del acuerdo poco claro. Trump y el presidente de la Cámara el republicano, Paul Ryan, dijeron la semana pasada que preferirían renegociar que alejarse del pacto con Canadá y México, aunque Trump reiteró su amenaza de retirarse. Las autoridades canadienses dijeron la semana pasada que creían que las probabilidades aumentaban de que Trump notificara una retirada de Nafta.



La visión más matizada de Trump sobre el comercio no debe confundirse con un enfoque más suave de las negociaciones, dijo Perdue. Aún así, los comentarios del funcionario pueden ofrecer alguna esperanza para los representantes de los agronegocios y otros partidarios del tratado que advierten que la salida del acuerdo traerá costos económicos dolorosos.



Perdue, considerado uno de los funcionarios de la administración más amigables con el comercio, dijo que habla al menos una vez a la semana con el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien es el principal negociador de Nafta, y otro miembro de la Casa Blanca.



REALIDAD DE CANADÁ



Las conversaciones están progresando, y Canadá en particular está aprendiendo a no subestimar al presidente Trump, dijo Perdue.

“Creo que hemos tenido algún movimiento de los mexicanos”, dijo.



“Canadá, creo, ha sido más reticente a ese respecto, pero también se recuperará. Creo que en un momento pensaron que los cabilderos y otros simplemente abrumarían al presidente Trump y le harían pensar que el TLCAN era genial y que no deberíamos hacer nada”.



El funcionario señaló que su vecino del norte tiene que reconocer que se necesitan abordar algunos de los problemas que están sobre la mesa.



La propuesta de EU para Canadá consiste en que desmantele su sistema de aranceles y cuotas para el sector lácteo.