Trump podría usar esta carta para presionar en negociaciones del TLCAN

WASHINGTON.- Una carta de retiro del TLCAN del presidente estadounidense, Donald Trump, podría convertirse en la estrategia definitiva de Washington en momentos en que busca fortalecer su posición ante Canadá y México en las negociaciones para modernizar el pacto comercial de 24 años.



Si bien una carta de este tipo iniciaría un plazo de salida de seis meses, Estados Unidos no estaría obligado legalmente a renunciar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) una vez que expire.



A diferencia del proceso de dos años que Reino Unido inició en marzo para su salida de la Unión Europea, abandonar el TLCAN sería opcional para Trump. Y es casi seguro que una salida enfrentará recursos judiciales que cuestionarán la autoridad del mandatario para abandonar el acuerdo sin el consentimiento del Congreso.



Fuentes del Gobierno canadiense dijeron a Reuters este miércoles que están cada vez más convencidas de que Trump anunciará pronto la intención de Estados Unidos de retirarse del TLCAN. La noticia hizo caer a las monedas canadiense y mexicana y perjudicó a las acciones en todo el continente.



Enviar una carta de salida permitiría a Trump, frustrado con la renuencia de México y Canadá para aceptar sus agresivas demandas sobre reglas de origen de las piezas de autos y solución de diferencias, dar un paso clave hacia cumplir su promesa de campaña de dejar el pacto si no puede revisarlo para reducir el déficit comercial estadounidense.



"Puede sacar provecho político de un gran anuncio para abandonar el TLCAN sin hacerlo realmente", explicó Gary Hufbauer, investigador senior y experto en comercio del Peterson Institute for International Economics, que ha escrito extensamente sobre cuestiones relacionadas al fin del TLCAN.



"Podría decir que se retirará del TLCAN en algún momento después del plazo de seis meses si no obtiene mejores resultados en las negociaciones", dijo Hufbauer.



Usar una carta de retiro calza con un escenario que algunos cabilderos y observadores dicen que es cada vez más probable: Si no hay acuerdo después de dos rondas de negociación programadas a fines de enero y marzo, las conversaciones del TLCAN quedarían en suspenso durante varios meses a medida que avanza la campaña electoral de México.



Para cuando se reanuden las discusiones, la amenaza de retiro podría tener más potencia como táctica de negociación.



El Artículo 2205 del TLCAN establece: "Una parte podrá denunciar este Tratado seis meses después de notificar por escrito a las otras partes su intención de hacerlo. Cuando una parte lo haya denunciado, el Tratado permanecerá en vigor para las otras partes".



El presidente entonces sería libre de declarar el restablecimiento de los aranceles estadounidenses a los niveles acordados en la Organización Mundial del Comercio, aunque los expertos dicen que Canadá volvería a los términos de un acuerdo comercial estadounidense de 1987 anterior al TLCAN.