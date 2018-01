"Estados Unidos primero, pero no solo", así cierra Trump el WEF

El presidente Donald Trump señaló este viernes que siempre pondrá a Estados Unidos primero, pero destacó que eso no significa que su país deba estar solo.



En el marco de su participación en el cierre del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, dijo que ahora es el momento perfecto para llevar empleos e inversiones a su país, pues dijo que "el mundo está siendo testigo del resurgimiento de un Estados Unidos fuerte y prospero. Somos competitivos nuevamente".



Agregó que su país está dispuesto a negociar pactos comerciales bilaterales “mutuamente beneficiosos” con todos los países, incluyendo a los del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).



Sin embargo, advirtió a sus socios comerciales que Washington ya no tolerará más el comercio desleal y dijo que las prácticas predatorias estaban distorsionando los mercados.



"Estados Unidos ya no hará más la vista gorda a las prácticas comerciales desleales", dijo Trump a los presidentes ejecutivos, banqueros y líderes políticos reunidos en el Foro.



"No podemos tener un comercio libre y abierto si algunos países explotan el sistema a expensas de otros".



Además señaló que pedirá a amigos y aliados de su nación que inviertan en sus propias defensas y cumplan con sus obligaciones financieras.



Tras reunirse con los primeros ministros de Reino Unido e Israel, Trump ofreció una cena con líderes de algunas de las empresas más grandes del mundo, incluyendo a Nestlé, Siemens, Deloitte y Bayer. También estuvieron presentes miembros de alto rango de su gabinete.



El empresario convertido en político es el primer presidente estadounidense que asiste a la cumbre anual internacional desde Bill Clinton en 2000. En su calidad de empresario, Trump nunca había sido invitado a Davos.