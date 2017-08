Trump amenaza con acabar con el TLCAN y empezar otro desde cero

Misuri, EU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que en caso de no poder renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), su país lo dejará y empezará uno nuevo.



"México no está feliz. Pero como les dije, ustedes hicieron mucho dinero por muchos años y todo el mundo te dejó solo. Nosotros lograremos cambiar este acuerdo. Y confiamos en que podemos renegociarlo. Pero si no podemos, lo terminaremos y empezaremos todo de nuevo con un verdadero trato", sostuvo.



En un discurso sobre la promoción de su reforma tributaria, en una fábrica de la ciudad de Springfield, en el suroeste de Misuri, Trump reiteró sus críticas sobre el acuerdo comercial trilateral.



"Estamos trabajando ahora en el TLCAN, el horrible, el terrible acuerdo del TLCAN que se llevo muchos negocios de sus estados y de sus ciudades y de sus pueblos, y estamos trabajando en ello. Esperen a ver qué pasa", dijo.



En su discurso también criticó que otros países tengan tasas impositivas menores, lo que los vuelve más atractivos para que las empresas lleven allá puestos de empleo.



Las palabras de Trump se producen mientras los secretarios mexicanos de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, se encuentran en Washington para discutir el TLCAN con altos funcionarios de la administración estadunidense.



Videgaray y Guajardo se reunieron con el secretario de Comercio, Wilbur Ross; con el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner; con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer; y con el secretario de Estado, Rex Tillerson.



La visita se produce luego que Trump reiterara el fin de semana pasado en Twitter su afirmación de que el TLCAN es "el peor acuerdo comercial jamás hecho" y que México y Canadá estaban "siendo muy difíciles" en la renegociación.



Por otro lado, al hablar de su plan de reforma tributaria -el objetivo principal de su visita a Springfield- Trump prometió reducciones de impuestos que aumentarían el empleo y el crecimiento económico de Estados Unidos.



También habló del huracán 'Harvey', que ha devastado a Texas, y dijo que los rescatistas “han estado haciendo un trabajo absolutamente heroico" y "juntos vamos a soportar y a superar" el desastre.



*Con información de Notimex