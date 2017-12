Tras un 'respiro', el bitcoin vuelve a caer

El bitcoin reanudó su caída este jueves después de que Corea del Sur anunciase que estaba considerando opciones que incluyen el

​ para acabar con la fiebre especulativa.



Corea del Sur ha sido un centro neurálgico en el creciente interés mundial en bitcoin y otras criptomonedas con la subida de precios de este año, lo que preocupa al primer ministro surcoreano, Lee Nak-yeon, por el posible impacto en los jóvenes de su país.



Si bien no hay indicios inmediatos de que la cuarta economía de Asia cerrará las bolsas que han representado, según algunas medidas, la quinta parte del comercio mundial, la noticia es una señal de advertencia conforme los reguladores de todo el mundo expresan su preocupación por las monedas digitales privadas.



El bitcoin llegó a caer un 9 por ciento hasta 13 mil 828 dólares en la negociación de Asia, eliminando modestas ganancias, tras el anuncio de Corea del Sur, según precios compuestos de Bloomberg.



La cotización de la criptomoneda representa ahora una caída del 28 por ciento frente a su máximo histórico alcanzado la semana pasada.



A las 07:28 horas de la Ciudad de México, la criptomoneda llegó a un nivel de 14 mil 461 dólares con una baja de 4.84 por ciento.



No obstante, a las 11:34 horas de la Ciudad de México, el bitcoin se cotizaba a 13 mil 884 dólares, con una baja del 8.60 por ciento. En esta semana, la criptomoneda había rebasado los 15 mil dólares.



Corea del Sur exigirá identificación real en las transacciones de criptomoneda e impondrá una prohibición a la oferta de cuentas virtuales por parte de los bancos a las criptobolsas, según un comunicado de la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales.



Los responsables políticos revisarán medidas que incluyen el cierre de mercados de criptomonedas propuesto por el Ministerio de Justicia y tomarán decisiones adecuadas de manera rápida y firme mientras hace un seguimiento de la fiebre especulativa.



El bitcoin se cotizaba a una prima aproximada del 30 por ciento respecto a las tasas internacionales este jueves en Seúl, una señal continua de la obsesión del país y la dificultad para arbitrar entre los mercados.



"La especulación de criptomonedas se ha sobrecalentado irracionalmente en Corea", dijo el Gobierno en el comunicado, apenas una semana después de la solicitud de protección por bancarrota de una bolsa en Corea del Sur.



"El Gobierno no puede permitir esta situación de especulación anormal más tiempo".



La autoridad monetaria de Singapur advirtió la semana pasada que los compradores de criptomonedas deberían saber que podrían perder todo su dinero, uniéndose a contrapartes que han advertido sobre la fiebre especulativa que rodea al bitcoin, el cual se ha apreciado más del mil 300 por ciento este año.