Tras compra de Bankaool, Ve por Más seguirá de compras

Grupo Financiero Ve por Más planea seguir de compras para fortalecer aún más su presencia en el mercado financiero mexicano, con lo cual también busca estar listo para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para 2019.



En entrevista con El Financiero, Tomás Ehrenberg, director general del grupo financiero, adelantó que tras la compra de la aseguradora de Multiva, de una arrendadora de GE Capital y ahora de Bankaool, se fortalecen aún más, pero eso no significa que hayan cerrado el proceso de compras. Incluso, hoy analizan dos instituciones financieras más que podrían ser viables a su proyecto.



Explicó que la adquisición del banco permite que nuevamente los socios de ambas instituciones, la familia Esteve y del Valle vuelvan a unirse.



“Nos gusta hacer negocios con gente que conocemos, somos muy cercanos, ellos nos tienen respeto y hay una admiración que es mutua”, mencionó.



Cuestionado sobre si adquirían un banco prácticamente en quiebra, ya que registraba cuatro años de pérdidas y una morosidad de casi 20 por ciento, muy por arriba de los indicadores promedio de la banca, rechazo que fuera así, aunque reconoció que no funcionó el modelo de negocio de esa institución como se esperaba.



“La aventura de Bankaool no fue exitosa económicamente, pero tiene muchas cosas que nos son atractivas, como la cartera con un enfoque totalmente agropecuario”. Detalló que en Ve por Más también tienen una participación importante en ese sector, y la adquisición del banco implicará un crecimiento notable en la cartera enfocada a esta actividad.



Explicó que las pérdidas de la institución que adquirieron tienen que ver con los esfuerzos e inversiones que se realizaron para hacer banca electrónica y digital, lo cual es otro atractivo, ya que eso permitirá recortar el tiempo para poder efectuar transacciones en canales digitales.



Ehrenberg mencionó que los clientes actuales de Bankaool no deben preocuparse, ya que cuando formen parte de Ve por Más tendrán acceso a más servicios, como la casa de bolsa y otros productos financieros en donde están compitiendo, como puede ser el financiamiento hipotecario con tasas de interés atractivas.