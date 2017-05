Transferencias de dólares entre empresas están en riesgo

Las empresas que no cumplan con los requerimientos de información de las autoridades este fin de mes ya no podrán realizar transferencias electrónicas de dólares a través de la plataforma diseñada por el Banco Central.



Mañana vence el plazo para que los 25 bancos que forman parte del Sistema de Pagos Interbancario en Dólares (SPID) entreguen al Banco de México los expedientes completos de las empresas que hacen uso de este servicio.



De acuerdo con participantes del sector, ha sido complicado el integrar el expediente completo que solicita la autoridad, y muchas empresas ignoran que si no entregan la información no podrán realizar operaciones, lo que podría significar un problema grave para ellas.



Entre la información que deben proporcionar son los nombres de los accionistas con más de 25 por ciento del capital de la empresa, la firma electrónica, y las razones por las que realiza envíos o recepción de fondos en dólares.



Si la empresa cumple con los requerimientos de información, pero el proveedor con cuenta en dólares no ha cumplido, la transferencia en dólares tampoco podrá efectuarse.



La Asociación de Bancos de México (ABM) hizo un llamado a las empresas con cuentas en dólares a que acudan a su banco para actualizar sus expedientes y no afectar sus operaciones.



PARTICIPANTES

​

Con datos de la industria se estima que hay aproximadamente 200 mil cuentas de personas morales en dólares en México, y de ellas aproximadamente 30 mil tienen posibilidad de operar el SPID, porque tienen contrapartes con las que realizan transacciones.



Participantes de la industria comentaron que se ha registrado poca actividad en el SPID, los bancos de menor tamaño aseguran han completado la actualización de los expedientes, pero las grandes instituciones tienen retraso en el proceso, por lo que es un problema que debe atenderse.



Todas las transferencias de dólares en territorio nacional deberán hacerse vía SPID.



Las grandes empresas que tienen cuentas en el extranjero podrán realizar operaciones pero si buscan hacer una transferencia a una cuenta en dólares en México y no está actualizado el expediente, la transacción no se podría realizar, según los expertos.

