TLCAN 2.0, útil pero no fundamental para crecimiento de México: Cepal

La necesidad de México de una nueva agenda de desarrollo persistirá con o sin la renovación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), ya que es una herramienta útil, pero no fundamental para mejorar las perspectivas de crecimiento, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



“México tiene una necesidad urgente de una nueva agenda de desarrollo basada en el fortalecimiento del mercado interno para combatir la desigualdad, concretar la transformación estructural y una reforma fiscal”, dijo en el estudio ‘Impulsando la renegociación del TLCAN’.



Agregó que la “visión Trumpiana” del comercio podría derivar en un TLCAN que no favorezca las perspectivas de desarrollo de México. “Si el espíritu de la renegociación es mejorar la competitividad de toda la región, podría ser una herramienta útil, pero no fundamental para mejorar las perspectivas de crecimiento de México y de Estados Unidos”.



La Cepal reconoció la fuerza negociadora de México y Canadá dado que son los dos mercados más grandes para las exportaciones de EU y muchos estados clave en la victoria del Colegio Electoral de Trump tienen fuertes lazos comerciales con México, en exportaciones agrícolas o manufactureras.