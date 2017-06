TLCAN renovado podría estar este año: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial aseguró que en la renegociación del tratado no hay fechas fatales por que se necesita hacer bien. (Archivo)

Con la expectativa de que la negociación formal del TLCAN inicie el 16 de agosto, entre empresarios y autoridades de México y Estados Unidos prevalece confianza sobre alcanzar acuerdos bajo el interés común de la modernización del tratado, señaló Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien consideró la posibilidad de que este mismo año quede concretado.



“Existe esa posibilidad de que este año pueda concretarse, pero no hay fechas fatales porque se tiene que hacer bien”, dijo el empresario.



Según el mecanismo para iniciar formalmente la renegociación del acuerdo, la fecha estimada es el 16 de agosto, cuando se cumplen los 90 días a partir del envío de la carta al Congreso de Estados Unidos y 30 días antes de esa fecha de vencimiento, el Ejecutivo encabezado por Donald Trump, deberá especificar más sus áreas de interés en la negociación.



En una llamada telefónica con medios desde Washington, el líder empresarial expuso que la posición de los empresarios mexicanos es la necesidad de encontrar mecanismos que permitan la agilización del comercio, fronteras inteligentes, capacitación y generación de talento. "Ver fórmulas de mayor competitividad y en ese sentido estaremos esperando la carta de los 30 días antes al 16 de agosto”, dijo.



Señaló que en este momento aún se desconocen las condiciones que se pondrán sobre la mesa de negociación y no se puede aseverar si habrá un rechazo o no de cualquiera de los tres países.



“Por ahora lo que se siente es el deseo de avanzar y evitar que se contamine la negociación con los procesos electorales en 2018, tanto en México como en Estados Unidos. Avanzar en la intención de que antes de estos procesos se tenga un acuerdo ya pactado entre los negociadores”, dijo en la llamada para detallar los acuerdos alcanzados en la octava edición del US-Mexico CEO Dialogue.



En el encuentro también participaron los secretarios de comercio de ambos países y se hizo manifestó el interés porque el TLCAN mantenga su trilateralidad, se modernice y se encuentren mecanismos para ver la competitividad por sector de la economía, explicó el presidente de la máxima cúpula empresarial en México.



Comentó que Bill Ross, secretario de comercio, “Hizo patente que tiene una identificación importante con el secretario Guajardo, que mantienen una comunicación fluida y de contacto dos o tres veces por semana y esto como una muestra de que hay fórmulas de entendimiento y vamos por el buen camino”, señaló.



En el encuentro convocado por el CCE y la US Chamber of Commerce participaron 60 directores generales de empresas de los dos países y en general predominó la concordancia en lo importante de modernizar el TLCAN para potencializar las áreas de oportunidad y elevar el empleo.



“Para ellos, lo importante es generar empleos y están conscientes de que tiene el reto de encontrar fórmulas para reducir su déficit”, comentó Juan Pablo Castañón.



Producto de este encuentro se creó el US-Mexico Economic Council, el nuevo Consejo Económico de Estados Unidos y México (USMXECO), que servirá como una plataforma para que la iniciativa privada de ambos países trabajen juntos en soluciones para los desafíos políticos compartidos.