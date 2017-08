¿Tienes un bitcoin? Puedes comprar 100 cajas de aguacate

Incluso con todos los apretones de mano sobre las burbujas en los mercados de acciones y bonos, es difícil ignorar lo que está sucediendo en el mundo de las criptomonedas y bitcoin.



El valor de la moneda digital más grande sigue subiendo a máximos récord después de superar una división la semana pasada. Se ha incrementado más de tres veces este año, en comparación con Vertex Pharmaceuticals, la acción de mejor desempeño en el índice S&P 500, cuyo valor se duplicó.



En el récord de tres mil 486.73 dólares alcanzado el martes, un bitcoin probablemente podría financiar unas buenas vacaciones. En comparación, con una acción de Vertex en 154.82 dólares podría pagar una cena de lujo.



Aquí hay algunas otras cosas que podría comprar por el precio de un bitcoin, entre ellas, 100 cajas de 10 kilogramos de aguacates Hass.



El valor de mercado de Bitcoin es ahora alrededor de 56 mil millones de dólares, superior al de General Motors y apenas por debajo de Tesla. Sin embargo, todavía tiene trabajo que hacer si quiere eclipsar al hombre más rico del mundo. Bill Gates actualmente vale alrededor de 90 mil millones de dólares.



Sin embargo, tenga en cuenta que el jurado aún no sabe si Bitcoin es la última moda o una tecnología transformadora que reemplazará a las monedas fiduciarias.



Estrategas de Bank of America escribieron en un informe el martes que si bien los primeros que la adoptaron han disfrutado de una fuerte apreciación de precios, "no hay certeza de que continuará y, ciertamente, no hay manera de predecirlo".