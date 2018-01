Telegram planea la mayor oferta inicial de monedas digitales de la historia

Me telegram

El servicio de mensajes encriptados Telegram planea la mayor –y tal vez la más ambiciosa- oferta inicial de monedas (ICO, por su siglas en inglés) de la historia.



Telegram, que el año pasado se convirtió en el principal centro para inversores y observadores de criptomonedas, planea reunir 600 millones de dólares en una venta privada de monedas digitales para usar en su blockchain Telegram Open Network antes de febrero de 2018 y otros 600 millones de dólares en una venta pública a partir de marzo, según una propuesta de inversión a la que tuvo acceso Bloomberg News.



La venta de mil 200 millones de dólares sería por mucho la mayor ICO al superar los 257 millones de dólares que reunió Filecoin el año pasado.



Si bien las startups obtuvieron más de 4 mil millones de dólares en 2017 por medio de sus ICO, la venta que propone Telegram llega en momentos en que los precios de las monedas digitales han caído este año en un contexto de creciente preocupación respecto de una mayor regulación gubernamental y hasta de prohibiciones.



No solo el monto a reunir es ambicioso. El proyecto apunta a convertirse en el activo digital que se adopte finalmente para la generalidad de los pagos y comprende la construcción de una arquitectura múltiple de blockchain que pueda atender los volúmenes y la velocidad de las transacciones para competir con Visa y Mastercard, según las propuestas de la oferta.



“Hace falta algo como Telegram o WhatsApp para generalizar el encriptado. Telegram ya tenía ese público”, dijo Iqbal Gandham, director gerente de la plataforma de negociación eToro. “Desde una perspectiva tecnológica resulta asombroso, y los fundadores tienen muy buenos antecedentes. Pienso que todo el mundo invertiría si pudiera hacerlo”.



En la venta privada, los inversores recibirán criptomonedas con un descuento superior al 50 por ciento del precio inicial de la venta pública. La venta privada cierra el mes próximo, mientras que la venta pública comienza en marzo.



Los participantes en la ICO invertirían en lo que se conoce como Acuerdo Simple para Fichas Futuras (SAFT, por sus siglas en inglés), o un contrato que asegura el derecho a recibir monedas una vez que coticen en las bolsas de criptomonedas.



Telegram estima que sus monedas, que se llamarán Grams, empezarán a cotizar en enero de 2019 o como máximo a fines de 2019, después de lo cual se reembolsará a los participantes en por lo menos la venta privada, según los documentos.



Una vez que las monedas coticen en bolsa, los inversores en la venta privada deberán conservar sus monedas durante un período de 18 meses.



Ese período, y una valuación estimada del proyecto de alrededor de 2 mil millones de dólares en la venta pública, hizo desistir a Joe DiPasquale, que administra el fondo de fondos de criptomonedas BitBull Capital.



“Es demasiado caro y arriesgado como para que me interese en este momento”, dijo DiPasquale, que invierte en el criptoespacio desde 2013. “De todas maneras, deberían tener mucho éxito y terminarán por reunir una cifra de muchos centenares de millones. La cifra de mil 200 millones de dólares es una meta alta y es imposible aventurar si la conseguirán”.



Un correo electrónico enviado al principal asesor de inversión de Telegram, John Hyman, para solicitarle declaraciones sobre la ICO y el proyecto no recibió respuesta.