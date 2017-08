¿Te pagaron utilidades? Sólo 8 de cada 100 firmas las pagaron en 2015

Sólo ocho de cada 100 empresas que presentaron su declaración anual en 2015, registraron haber pagado utilidades (PTU, Participación de los Trabajadores en las Utilidades) a sus trabajadores en el ejercicio fiscal, revelaron los datos abiertos difundidos el lunes por el SAT.



La información muestra que 58 mil 328 firmas pagaron algo de PTU, de las 707 mil 213 que declararon. En tanto, 154 mil 596, ó 22 por ciento del total registraron un pago de cero pesos y 494 mil 289 reportaron datos ‘nulos’ en PTU.



El fiscalista Herbert Bettinger, dijo que llama la atención que un número alto de empresas salga en “nulo” porque una de las actividades de las empresas es reflejar utilidades y no pérdidas. “Para que una empresa no pague PTU es porque tuvo un mal ejercicio y en 2015 la economía del país no estaba en una situación tan difícil”.



Añadió que el SAT debería alarmarse de las firmas que reportan en nulo, “o están en pérdida o se recuperan de una o traen una estrategia fiscal agresiva que las lleva a reportar mermas o usan facturas falsas para reportar pérdidas”.



Los datos abiertos indican que de las personas morales que declararon, 276 mil 771 reportaron utilidad fiscal antes de PTU, por lo que las 58 mil 328 firmas que pagaron utilidades representan poco más de un cuarto de este grupo.



En este indicador los valores nulos fueron sólo 40 mil y 180 mil 904 reportaron en cero.



El SAT explicó que los datos ‘nulos’ expresan ausencia de valor, porque el contribuyente no llenó el campo o el aplicativo no calculó por ausencia de valores.



Óscar de la Vega, socio del bufete De la Vega & Martínez, señaló que la participación de los trabajadores en las utilidades es un derecho constitucional y las empresas que hacen negocio en el país deben pagarlas.



Sin embargo consideró alto el actual nivel de 10 por ciento que están obligadas a destinar a los empleados del total de utilidades.



Detalló que las empresas buscan la forma de evadir el pago de utilidades a través de empresas prestadoras de servicios, como el insourcing u outsourcing y la mayor parte de los negocios en México tiene prestadoras de servicios internas.



“La Mipymes son el principal empleador del país y tienen una planeación fiscal y en ocasiones empiezan por el outsourcing agresivo”, expuso.