Supera 2017 expectativas; prevé SHCP crecer 3%

El año 2017 ha superado las expectativas que se tenían y en el tercer trimestre el crecimiento económico podría ser de 3 por ciento, aseguró José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público.



Para este año se esperaba un crecimiento menor a 2 por ciento y desde 2012 no se veía una tasa de 3 por ciento anual para la economía mexicana, indican datos del Inegi.



“Hemos tenido en general un año que ha superado las expectativas que, respecto del mismo, se tenían al principio. Tuvimos buenos datos del segundo trimestre, tenemos una economía que está creciendo bien, los datos anualizados del tercer trimestre apuntan a un crecimiento de 3 por ciento”, dijo Meade entrevistado al término de la Firma del Convenio entre la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero y el gobierno de Morelos.



La estimación de 3 por ciento, añadió, está sustentada tanto en exportaciones como en el mercado interno y distribuido prácticamente en todos los sectores: servicios, manufactura, campo, turismo.



“Con la excepción de las industrias extractivas y notablemente el sector energético, que sigue implicando un rezago y un reto importante y que estamos ciertos pronto habrá de empezar a contribuir de nuevo de manera positiva al crecimiento”, reconoció.



En el tercer trimestre de 2016 el crecimiento que registró el país fue de 2 por ciento anual.



Sergio Negrete, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, consideró factible alcanzar el crecimiento de 3 por ciento que prevé Meade, ya que la economía no tiene factores que la frenen y, por el contrario se espera que mejoren los sectores primario y secundario.



“El crecimiento está siendo superior a lo esperado, tampoco nada deslumbrante, porque se está viendo un 3 por ciento de avance del PIB como bueno, pero así estamos y es factible alcanzarlo, dado que las reformas pueden dar un empujón, por ejemplo la energética, está en marcha y está atrayendo inversiones”, destacó.



Pese a que los precios del petróleo se han colapsado, la economía mexicana no ha entrado en recesión ni se ha detenido, “no es para dar brincos” pero hay países de América Latina, como Brasil, que cayeron en recesión y en el caso de México, el mercado ya se adaptó a la baja del petróleo y tomó impulso por las reformas, agregó Negrete.



Respecto al paquete presupuestario para 2018, Meade aseguró que será responsable y alineado con la trayectoria de la consolidación fiscal.



“Lo que habremos de buscar es continuar con lo que nos ha dado buenos resultados en términos de que el paquete presupuestal siga mandando señales de responsabilidad, de cuidado de las finanzas públicas, de cumplir con la trayectoria de consolidación que se había planteado, en medio de la incertidumbre que hemos enfrentado y la que seguramente vendrá por delante”, expuso.