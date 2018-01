Subió la tortilla... pero productores de maíz no ven beneficio

El incremento al precio de la tortilla no beneficia en nada a los productores de maíz, por el contrario. Ya que en este momento, el precio del maíz se encuentra entre 15 y 20 por ciento abajo del precio de hace un año, aseguró el presidente de la Unión Agrícola Estatal de Productores de Maíz, José Ángel Contreras Carrera.



"Venimos a desmentir que sea un costo en el incremento del maíz lo que esté impactando en este momento en el precio. (...)

Si ha de haber un incremento al precio de la tortilla no tiene que ver con casos imputables a los productores".



A nivel nacional el precio promedio de la tortilla es de 14 pesos, con sus variaciones, explicó, sin embargo, a los productores se les paga el kilo de maíz entre tres y tres pesos con 50 centavos. Además, indicó que de un kilo de maíz se extraen en promedio 1.8 kilogramos de tortilla.



Contreras Carrera consideró injusto el precio al que la pagan el maíz debido a que ellos no reciben ningún porcentaje del incremento, ni reciben lo justo por su producto.



"De los 14 pesos que un ciudadano paga para comprar un kilogramo de tortilla, nosotros recibimos 3.3 pesos".



Es por esto que mencionó que hoy, los productores se encuentran en una situación muy difícil, debido a que en este momento el maíz se les está pagando un 15 y 20 por ciento más barato.



Debido al incremento al precio de las gasolinas y otros insumos, los industriales de la tortilla anticiparon un aumento en su precio en este 2018. En el norte del país es donde se reportan los precios más altos de este insumo básico. De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), el precio del kilo de tortilla se promedió en 14.02 pesos en todo el país este 3 de enero.



El incremento tomando en cuenta el mismo mes del año anterior fue de 8.84 por ciento. En Hermosillo, el precio alcanzó los 19. 83 siendo el más alto de todo el país. En Mexicali fue de 18.29 y en Ciudad Obregón y Nogales llegó a los 17.50.