Sólo 1 de cada 4 ha migrado a la nueva factura electrónica: SAT

Los contribuyentes están dejando para el último minuto la adopción de la nueva factura electrónica, ya que a la fecha sólo 1 de cada 4 contribuyentes emisores de facturas ha migrado a la factura Versión 3.3, indicó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Los contribuyentes que no han hecho la migración deben tener presente que el SAT no prevé una prórroga en el plazo para seguir emitiendo fracturas Versión 3.2, por lo que a partir del 1 de diciembre sólo serán válidas las facturas en Versión 3.3.



Quienes no han hecho la migración deben considerar que el proceso de cambio y adecuación de sistemas tarda hasta 8 semanas, sin considerar imprevistos, por lo que los contribuyentes que no migren a tiempo corren el riesgo de cancelación de facturas a partir del 1 de enero de 2018 porque carecerán de validez fiscal y no podrán deducir.

El jefe del SAT, Osvaldo Santín, señaló que más de 700 mil contribuyentes han facturado con la nueva Versión 3.3 de la factura electrónica, lo que representa el 25 por ciento de los 3 millones de contribuyentes que emiten facturas, es decir, sólo 1 de cada 4 ha cumplido.



Enfatizó que el plazo para migrar vence el próximo 1 de diciembre de 2017 y ya no habrá más prórrogas, ya que para la autoridad es importante que en el 2018 todos los contribuyes estén facturando con la misma Versión 3.3.



"Tengan en cuenta que la fecha límite es el 1 de diciembre, esa fecha ya fue producto de una prórroga que se generó a partir del diálogo con todos los sectores, pero hacia adelante ya no tenemos espacio para otra prórroga, la razón es porque para que podamos aprovechar el 2018 como un ejercicio completo tenemos que tener toda la información en una sola versión, si no lo hacemos vamos a perder un año más", pidió.



Por separado, Fernando Martínez, Administrador Central de Medios Electrónicos del SAT, explicó que los contribuyentes que ya emitieron factura con la nueva Versión 3.3 provienen de un universo de 3 millones de contribuyentes que de manera frecuente emiten facturas, de tal forma que faltan por migrar 75 por ciento de estos contribuyentes.



"Lo que queremos decirle a los contribuyentes es que ya tomen la decisión de moverse, sobre todo porque ese cambio implica una participación de proveedores, de tecnología, los proveedores de tecnología aún cuando están preparados no hay capacidad para dejar esto antes de noviembre, tienen que anticiparse sobre todo empresas con procesos críticos", expuso.



Subrayó que las empresas de tecnología han comentado que alguien que parta de cero al menos se tarda 8 semanas en arrancar este proceso, "el tiempo lo tienen muy apretado, urge el cambio porque además no podrán deducir impuestos y no les aceptarán sus comprobantes fiscales".