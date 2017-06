Si quieres invertir, sigue estos cuatro consejos

Ante un mercado impredecible como el de México, es pertinente que los inversionistas tomen en cuenta los riesgos y las decisiones que tomarán. Por ello, la firma UBS da estas recomendaciones.



1.- No tomar decisiones basadas en los sentimientos

​

Seguir las corazonadas para la toma de decisiones en las inversiones no es la mejor estrategia, ya que se debe pensar a largo plazo, mantener un portafolio diversificado y no sobrestimar la seguridad del dinero en efectivo.



Esteban Polidura, director de Inversiones para México de la firma suiza, comentó que los diferentes eventos internacionales y nacionales muestran un entorno altamente impredecible, tal como lo manifestaron los inversionistas que participaron en su encuesta “UBS Investor Watch”, donde para el 90 por ciento de los 402 participantes, el panorama actual es el más impredecible de toda la historia.



2.- Tener planes a largo plazo y no tomar decisiones apresuradas



Pese al panorama, el 60 por ciento dijo ver el futuro con optimismo, siendo México el grupo con mayor confianza entre los siete países participantes.



“El inversionista mexicano percibe varios factores afuera pero sabe que, históricamente, el mercado mexicano ha sido impredecible, por lo que están acostumbrados”, comentó en entrevista.



Ante ese entorno, las inversiones deben hacerse con un plan a largo plazo, con lo que se evitarán reacciones a sucesos inmediatos que provocan decisiones anticipadas.



3.- Hacer un portafolio diversificado en activos y geografías



La exposición debe ser diversificada en geografías y en tipo de activos. El especialista identificó que en inversiones en capitales hay que ser selectivo en instrumentos indizados al principal indicador de la bolsa mexicana, el IPC. “Ahora nosotros recomendamos subponderar porque es un índice caro”.



En su lugar, hay que dar prioridad a la inversión en emisoras defensivas, aquellas con ingresos en dólares que sean muy fuertes en sus mercados e industrias para que puedan transferir la inflación a sus mercados, que generen flujo de efectivo, paguen dividendos y cuenten con valuaciones atractivas.



En el mercado de renta fija, UBS recomienda mantener la neutralidad “porque las expectativas de inflación están bien alineadas pero no habrá nada sorprendente”, comentó.



Para los que tienen mayor tolerancia al riesgo, el mercado cambiario puede ser la opción. UBS estima que el tipo de cambio será de 18.00 unidades por dólar en los próximos doce meses.



4.-No sobrestimar la seguridad del dinero en efectivo



El último consejo de la compañía es no sobrestimar el poder del dinero en efectivo, ya que la inflación va en ascenso y eso va en detrimento del valor del dinero.



“Hay que tomar en cuenta que la inflación de la familia de un inversionista es muy superior a lo que marca el aumento en precios de la canasta básica”, apuntó Polidura.