Si el cajero automático no me entrega completo mi dinero, ¿qué hago?

Si el cajero automático no te entregó la cantidad solicitada, la devolución de tu dinero dependerá del tipo de tarjeta que utilizas y del banco en el que tuviste problemas.



Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tendrás más oportunidad de que tu queja sea aceptada por el banco y te regrese el dinero si utilizaste una tarjeta de nómina, ya que lo abonan en 88 por ciento de las quejas.



En segundo, tercer y cuarto lugar devuelven el dinero a quienes tengan tarjetas asociadas a una cuenta de depósito (79 por ciento), de débito (67 por ciento) y las de crédito (26 por ciento).



Las quejas en contra de los cajeros automáticos que no entregan el efectivo solicitado van en aumento; también hay bancos que hacen menos caso a este reclamo al negarse a regresar el dinero retenido a los cuentahabientes.



Hasta el momento son 109 mil 667 quejas, en las que reclaman más de 273 millones de pesos, de los cuales los bancos sólo regresaron 162 millones de pesos, es decir, sólo el 64 por ciento.



Las entidades bancarias que tienen más reclamos son BBVA Bancomer y Citibanamex, que tienen 26 mil 178 quejas y 21 mil 930 respectivamente.



Respecto a los bancos y la devolución del dinero, BanCoppel es el que más retribuye a los usuarios, ya que lo hace en el 89 por ciento de los casos, seguido de Inbursa y Bajío, con el 84 por ciento.



En Citibanamex hay un 74 por ciento de abono a favor del usuario y Bancomer sólo lo hace en el 54 por ciento de las situaciones. En los últimos lugares están Banco Azteca, con el 51 por ciento y Scotiabank, con el 44 por ciento.



La Condusef recomendó solicitar previamente al cajero el saldo e imprimir el comprobante, así como al final de la operación.



Si no es entregada la cantidad solicitada pero sí descontada, se debe reportar al banco la ubicación del cajero, así como la hora en que se realizó la transacción y pedir revisión de las operaciones hechas en dicho cajero.