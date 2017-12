Perfilan para hoy la reforma fiscal en EU

La reforma fiscal de Donald Trump, que fue aprobada por la Cámara de Representantes y más tarde por la de Senadores, tendrá que ser regresada a la Cámara baja por un problema de procedimiento sobre disposiciones relativamente menores, que no cumplen con las reglas presupuestarias.



De ser aprobada en las próximas horas y antes de la Navidad, se convertirá en la primera victoria legislativa del presidente.



El nuevo plan tributario que tendrá Estados Unidos a partir de 2018 está en su último tramo, pero tendrá que ser votado otra vez, pues algunos artículos del texto final no cumplen con criterios presupuestarios.



Expertos consideraron que, aunque se trata de un tecnicismo, se debe aprobar.



“En la loca carrera por proporcionar exenciones de impuestos para los contribuyentes multimillonarios de sus campañas, nuestros colegas republicanos se olvidaron de cumplir con las reglas del Senado”, dijo el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont.



Se espera que este miércoles, la votación de la reforma sea mayoritariamente a favor, como sucedió ayer en el Congreso con 227 votos de republicanos y 203 en contra de demócratas y conservadores.



De acuerdo con un análisis del Comité de Impuestos del Congreso, los hogares de clase media estadounidense dejarán de pagar 61 mil millones de dólares en impuestos en 2019. No obstante, hacia 2027 los hogares tendrán un aumento neto en impuestos, pues los recortes expiran, señaló el Wall Street Journal.



Reforma fiscal, un riesgo para economía mexicana



Mientras tanto, en México, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero consideró que esta reforma sería un factor de riesgo por su carácter expansivo. El IMEF insistió en hacer cambios fiscales como la generalización del IVA y la reducción del ISR.



Por su parte, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) actualizó su balance de riesgos y colocó por primera vez a la reforma fiscal estadounidense como un elemento que genera incertidumbre, con la prevaleciente por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



En la trigésima sesión ordinaria del Consejo integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico) para actualizar el balance de riesgos, las autoridades coincidieron en que el entorno nacional e internacional plantea retos para la economía mexicana y su sistema financiero.



“La economía nacional se ha visto afectada por el entorno de incertidumbre prevaleciente sobre el futuro de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, y la propuesta del gobierno de EU de implementar un plan fiscal expansivo, en un entorno de pleno empleo”, sostuvo en un comunicado.



Se trata de la primera vez en el año que la reforma fiscal estadounidense aparece en el balance de riesgos del CESF.