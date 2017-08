SHCP lanza programa para beneficiar envío y recepción de remesas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lanzó el programa de servicios financieros para familias de migrantes “Encuentro con el Sector Cooperativo”, que consiste en reducir los costos del envío y recepción de remesas, así como ampliar la red de sucursales a los municipios mas lejanos que cuentan con población receptora de remesas.



Con el fin de ampliar las ventanillas para el pago de remesas en las comunidades del país, José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Credito Público (SHCP) anunció que las cooperativas en el país ofrecerán este servicio en conjunto con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).



El programa constará de dos vertientes que permitirán a los beneficiarios de las remesas tener acceso a una oficina más cercana a su hogar; "que el camino más largo sea el que recorre la remesa hasta la sucursal".

La primera radica en que, al enviar remesas a través del Banco Nacional de Servicios Financieros (Bansefi) y de las cooperativas de ahorro, una vez entregado el recurso en Estados Unidos, Bansefi no cobrará comisión, la cual actualmente se paga a la remesadora en EU.



Y la segunda vertiente es que, cuando no se hace a través de la remesadora sino a través de un banco para quien tenga cuenta en Estados Unidos, se puede hacer a través del Banco de México en un programa que se llama "Directo a Casa" que le da además al migrante la certeza del tipo de cambio para que le llegue en las mejores condiciones posibles.



Además, el costo del envío total desde el banco hasta la cuenta del migrante en Bansefi o en las cooperativas oscila entre los 3 y 5 dólares, dijo el funcionario, quien estuvo acompañado por el gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello; el director de Bansefi, Virgilio Andrade; y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé..



“El esfuerzo que se ha hecho es importante. La comisión promedio es de más o menos 8 dólares. El esfuerzo de intermediación que hace Bansefi es notable porque tiende a hacerlo en comunidades que están aisladas o en donde no hay ninguna otra presencia de sucursales bancarias”, expuso.



Meade indicó que la suma de las cooperativas, de las cajas de ahorro y crédito popular con las sucursales de Bansefi permiten atender a quienes reciben las remesas en más de 2 mil 700 sucursales, tanto las 430 de Bansefi como las 2 mil 400 que tiene el sector, lo que permite minimizar el costo que tienen las remesas.



“Para mucha gente mandar remesas era el camino al calvario. Bansefi tiene 430 sucursales en 388 municipios; en 81 municipios es la única alternativa financiera, entonces se pensó que tenía que hacer equipo con las cooperativas y construir la red de la gente que son más de 2 mil 400 sucursales que llegan a 935 municipios. Este año 113 sucursales más permitirán llegar a otros 24 municipios”, apuntó.



Meade explicó que en 2016 el país recibió más de 26 mil millones de dólares por concepto de remesas; de esta cantidad, sólo el 5 por ciento se distribuyó a través de las ventanillas de Bansefi.



Cuestionado sobre la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a que el muro se podría financiar con remesas, el funcionario afirmó que “estamos trabajando en mecanismos de envío aprovechando la tecnología financiera y la Ley Fintech.



Pensamos que el tema de las remesas que es relevante para México pero también para otros países. Sentimos que no habría espacio para una medida que fuera discriminatoria”.

