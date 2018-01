Sexta ronda de renegociación de TLCAN iniciará el 21 de enero

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que estaban programadas para comenzar en Montreal se iniciarían el 21 de enero, dos días antes de lo planeado y durarán nueve días a medida que los equipos de Estados Unidos, Canadá y México presionan para entregar los resultados de una reunión de ministros de gabinete en el último día, de acuerdo con dos personas familiarizadas con los planes.



Dos días completos, el 27 y 28 de enero, se reservaron tentativamente para informar a los jefes negociadores, que manejan algunos de los asuntos más difíciles, y prepararse para la reunión de ministros del 29 de enero, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque el cronograma no es público.



Las conversaciones comenzarán el domingo, con temas de energía, inversión, servicios financieros, agricultura y otros en la agenda, de acuerdo con una de las personas.



Las reglas de origen, uno de los temas más espinosos, relacionadas con productos manufacturados como los automóviles, se reservarán para los días finales de las conversaciones, como en las rondas anteriores.



Estados Unidos está perdiendo la paciencia con la resistencia de Canadá y México a las principales propuestas estadounidenses, de acuerdo con otras dos fuentes familiarizadas con el asunto.



El Gobierno estadounidense se toma en serio su amenaza de retirarse si no hay avance en las propuestas que la administración Trump ha hecho para reequilibrar el comercio, dijo una de las personas, que habló bajo condición de anonimato porque las negociaciones no son públicas.



Trump quiere ver serias contraofertas a las demandas de Estados Unidos, como la restricción a los requisitos de contenido para autos.



La tensión entre Estados Unidos y sus socios comerciales, especialmente Canadá, establece una ronda crucial de conversaciones. Con las negociaciones en su propia casa, el gobierno liberal de Justin Trudeau querrá ser visto enfrentando a su vecino más grande y a su presidente republicano.



Por su parte, Estados Unidos no estará contento con las discusiones solo de procedimiento sobre cómo abordar las demandas más difíciles de la administración.



"Hay indicios de que las negociaciones podrían producir algún acuerdo preliminar sobre puntos clave", dijo Benito Berber, economista senior para América Latina de Nomura.



Eso se basa en los comentarios del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que sugieren flexibilidad en las reglas de origen, los del ministro canadiense Chrystia Freeland que sugieren algunas posibles contrapropuestas a cuestiones controvertidas y la mera duración de la ronda de Montreal de nueve días, la ronda más larga hasta ahora.