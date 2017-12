Sener y Banobras le deben a Harvard, Oxford, Cambridge…

La Secretaría de Energía (Sener) reconoció que debe la colegiatura de varias “decenas” de becados en el extranjero, quienes estudian diferentes posgrados en instituciones como Harvard, Cambridge y Oxford, entre otras.



En entrevista con El Financiero, Carlos Ortiz, director de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos de la dependencia, explicó que los adeudos se generaron por errores administrativos del fideicomiso a cargo de Banobras.



“Ya no son muchos, son decenas. No es solamente en Harvard, sino que también hay becarios en otras instituciones en los cuales, por temas administrativos, de expedientes, etcétera, el fiduciario, Banobras no ha podido cubrir esos pagos. Hemos estado en contacto con algunos pidiéndoles paciencia y transmitiéndoles que somos sensibles al caso”, comentó.



Sin embargo, aseguró que antes de que concluyan esta semana, los adeudos quedarán regularizados.

Focos Amplio alcance. Casi dos mil 800 estudiantes se benefician del programa de becas Sener-Conacyt.



La intención. Antes de que concluya esta semana se comprometieron a regularizar los pagos.



Con estrategia. Ayer sostuvieron una reunión con Banobras para elaborar un plan y prevenir errores.

De acuerdo con la Sener, actualmente mantiene estudiando en el extranjero a más de dos mil 700 personas inscritas en maestrías y doctorados.



“El programa ha crecido significativamente, cada año duplicamos el número de becarios que enviamos al exterior, ha llegado a los límites de la capacidad administrativa que tenemos para gestionarlo”, reconoció el funcionario, quien destacó que los becados no tendrían otra forma de cubrir esos gastos.



“La oportunidad que existe hoy en día no tiene precedentes, que a través de un programa de apoyos del gobierno Federal puedas cubrir tus estudios en las mejores instituciones no ocurre rutinariamente, en Estados Unidos la principal cartera de deuda es la estudiantil, 1.3 billones de dólares”, contrastó.



Cabe recordar que el programa de becas Sener-Conacyt comenzó como un apoyo sólo para trabajadores de Pemex, pero que a partir de este gobierno se generalizó con la finalidad de forjar talento humano que se desempeñara en el sector energético, tanto del lado público como privado.



Las diferentes casas de estudios como Banobras fueron consultadas, pero al cierre de esta edición no respondieron.