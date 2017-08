Se lanzarán más licitaciones petroleras en 2018

Antes de que termine 2018, México lanzará cuatro nuevas licitaciones petroleras que serán la 2.4, la 2.5, así como las 3.1 y la 3.2.



En cuanto a la 2.4, ya está en proceso de licitación y terminará en enero. La 2.5 aún no tiene fecha para ser anunciada, pero será la primera de recursos no convencionales en el país en la que se utilizará la técnica de fracking para extraer petróleo y gas de piedras de esquito en este país, conocidas también como shale en la industria.



El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dijo que esta ronda servirá para reducir la dependencia que tiene México con el exterior en términos de las importaciones recientes que realiza de gas natural y que incluso pueden poner en duda la seguridad energética de este país, declaró.



“(No podemos) seguir incrementando la enorme dependencia que tenemos del exterior en materia de gas natural, ya que con ello México está exponiéndose a que tengamos problemas de seguridad energética”, indicó.



La declaración cobra relevancia en medio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ya que el 99 por ciento de las importaciones de gas natural se hacen de Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.



Las otras dos licitaciones, la 3.1 y la 3.2, están en los planes de la Sener antes de que termine esta administración, sin embargo, no está confirmado que sí les dará tiempo.



“En unos meses vamos a anunciar aguas someras y terrestres convencionales, que será la 3.1 y si nos da tiempo en el sexenio lanzaríamos la 3.2, que volverían a ser aguas profundas y no convencionales, es decir, lanzaríamos dos más de aguas profundas y de terrestres no convencionales, y una más de aguas someras y terrestres convencionales”, dijo Coldwell a EL FINANCIERO en mayo.