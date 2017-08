SAT transparentará estadísticas de declaraciones anuales 

A partir de este lunes será pública la información estadística de las declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los 4.6 millones de contribuyentes personas físicas y de 700 mil contribuyentes personas morales, anunció el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Los datos publicados no proporcionarán información personal, es decir, serán estadísticas anonimizadas y soportará ataques de reversibilidad, esto es que el sistema evitará la identificación de un contribuyente en particular.



La información se publicará en dos fases. La primera consistirá en la declaración anual de personas físicas y morales, que es la que se publica este lunes, y la segunda se dará a conocer en diciembre de este año y contendrá la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios.



José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que de forma anónima se pone a la disposición de la sociedad información de 700 mil contribuyentes personas morales y de más de 4.6 millones de contribuyentes personas físicas.



"Son 20 mil las bases de datos que este gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha puesto a disposición de la sociedad y podamos rendir cuentas. Probablemente, ésta (base de datos SAT) será la base más grande que pone el gobierno a disposición de la sociedad en su conjunto", indicó.



Meade dijo que el 100 por ciento del universo de contribuyentes de los últimos cinco años está a disposición de cualquier persona que quiera consultarlo y trabajar con ello haciendo investigación, o bien, facilitar la comprensión del comportamiento fiscal.



Por su parte, Osvaldo Santín, jefe del SAT, apuntó que la base de datos implica más de mil 400 millones de registros y enfatizó que se trata de una base de datos anónima en el sentido de que no se proporciona información de los contribuyentes.



"La información se desprende de las declaraciones anuales de ISR de las personas físicas y personas morales, ya está disponible a partir del día de hoy. Con esto lo que buscamos es que a sociedad realice estudios que permitan entender mejor los fenómenos sociales y económicos del país", expuso.



En el evento denominado ‘SAT Datos Abiertos’ estuvieron presentes Julio Santaella, presidente del Inegi; Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de Prodecon; Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI, y Jaime Valls Esponda, presidente de la ANUIES.