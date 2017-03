San Diego y Tijuana quieren poner ejemplo en relación bilateral

Ante la tensión surgida entre los gobiernos de México y EU por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las ciudades de Tijuana y San Diego quieren ser el ejemplo a seguir en la relación bilateral impulsando el diálogo y la importancia que tiene el libre comercio para todos.



En una visita a la capital, los alcaldes de ambas ciudades, Juan Manuel Gastélum, de Tijuana y Kevin Faulconer, de San Diego, se pronunciaron por hacerle ver a ambos gobiernos que la cooperación y el diálogo son fundamentales ante la actual coyuntura y que un ejemplo de llevar una buena relación es la región Cali-Baja.



"Si no decimos nuestra historia de cooperación y colaboración, nadie más lo hará por nosotros", dijo Faulconer en rueda de prensa.



Por ello, ambos alcaldes harán equipo y mantendrá esta semana reuniones con funcionarios mexicanos, con miras a destacar la importancia de la relación, mientras que en septiembre estarán en Washington para transmitir el mismo mensaje.



La región San Diego-Tijuana tiene una economía de cerca de 230 mil millones de dólares en la que viven 6.5 millones de personas y 2.8 millones de empleos, según la Cámara de Comercio de San Diego.



Sobre las medidas que se plantean en Washington como fijar un impuesto fronterizo a todas las importaciones, el presidente de la Cámara de Comercio de San Diego, Jerry Sanders, dijo que apenas es una propuesta y dejó ver que la dificultad de la misma, conocida como Border Adjustment Tax (BAT), tendrá para materializarse.



"Proponer leyes no es lo mismo que aprobarlas, eso es lo difícil. Tienes estados fronterizos tanto con demócratas como republicanos que entienden la importancia del tratado y la importancia de no tener impuestos fronterizos", dijo Sanders.



