Salinas Pliego prefiere gobiernos acotados

Para que un país pueda crecer su gobierno debe de estar acotado, incluso, encargado mayoritariamente de las laboras de justicia y seguridad, de acuerdo con el empresario Ricardo Salinas Pliego.



"Estoy convencido y lo digo con todo respeto a mis amigos en el gobierno, que admiro y apoyo, que las acciones del gobierno deben estar acotadas, no puede andar el gobierno haciendo de todo", dijo Salinas Pliego durante su participación en la convención nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).



"(Sus acciones) deben estar acotadas y sobre todo en lo más importante que es la seguridad y la justicia porque esa sí no es una industria que queremos privatizar", agregó el empresario, quien tenía a un lado al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila.



Además, consideró que la libertad de empresa es uno de los puntos fundamentales para tener un buen país y agregó que lo que los gobiernos sí deben hacer es hacer que se cumpla la ley.



Incluso, el empresario se refirió al tema de la corrupción y dijo que esta crece a medida de que se le dan más poderes de acción a los gobiernos.



"Entre más cosas haga el estado más oportunidades hay de corrupción, por eso creo que tiene que ser pocas y bien (las cosas de las que se encargue) y la más importante la seguridad en la justicia", dijo Salinas Pliego, quien reconoció que es importante que la sociedad y los empresarios acompañen al gobierno en estas tareas.



En tanto que en temas comerciales, Salinas Pliego se subió al equipo de políticos, expertos, analistas y académicos que abogan por un planteamiento integral en la renegociación del TLCAN.



Durante su intervención, el dueño de TV Azteca y Total Play respaldó las palabras de Osorio Chong, quien habló sobre la importancia de abordar con Estados Unidos temas de seguridad y migración.



"Es muy adecuado esto que dijo el Secretario de Gobernación de revisar la relación con EU de manera integral porque si vamos a ser socio comercial está bien, perfecto, pero vamos a ser socios en todo, no nada más en lo que les conviene", dijo Salinas Pliego.



En este sentido, se refirió al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como "trompetas" y aseguró que sus intenciones de renegociar el tratado se deben a la competitividad que México ha desarrollado y también advirtió sobre el peligro de ver un populismo como el de Trump en México.



"Ese proteccionismo populista que está ahorita el trompetas promoviendo, aquí también somos vulnerables a ello", dijo el empresario.