Salarios de la industria automotriz, tema a tratar en TLCAN: especialistas

Especialistas y representantes del sector automotriz previeron que el "dumping salarial" será uno de los temas centrales para la industria en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Durante el seminario "El futuro del trabajo en el sector automotriz", la investigadora Graciela Bensusán, de la Universidad Autónoma Metropolitana; Alex Covarrubias, coordinador de la Red de Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana, y Ludger Pries, del Colegio de México, coincidieron en señalar que uno de los retos en las negociaciones para el sector será el llamado "dumping salarial" (inequitatividad en salarios) .



Graciela Bensusán manifestó que más que equilibrar salarios, México debe generar el contexto para hacer un mejor reparto del resultado de la productividad, porque "no estamos compitiendo sólo con bajos salarios, sino con salarios bajísimos y altísima productividad".



Aseguró que mientras la mano de obra en la industria automotriz nacional compite con las mejores del mundo, llámese Alemania o cualquier otra, los empleados ganan hasta 20 veces menos.



"Entonces, el problema que plantea Estados Unidos es el concepto de un comercio justo y lo que se entiende por un comercio justo es que no generen salarios artificiales para que esa sea una ventaja comparativa", expuso.



Por su parte, el coordinador de la Red de Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana, Alex Covarrubias, confirmó la existencia de dicho fenómeno en el sector, y mientras en México un trabajador gana 3.4 dólares por hora, en Estados Unidos el ingreso es hasta de 40 dólares por hora.



A este respecto el representante del Colegio de México, Ludger Pries, aseveró que un trabajador mexicano de la industria debe laborar hasta tres años para adquirir un vehículo, mientras que al estadounidense le lleva sólo seis meses de trabajo.



El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Volkswagen de México, Rey David García Avendaño, anunció al respecto que en el estado de Puebla ya trabajan en un plan para dignificar el nivel salarial de los empleados de la industria, porque en promedio éstos perciben 500 pesos diarios.



Por eso se espera que una de las presiones que aplique Estados Unidos es que se ligue el salario a la alta productividad de los trabajadores mexicanos del sector.



En este caso, los panelistas recomendaron que para que México siga siendo atractivo para la inversión, con salarios más elevados, necesita impulsar la innovación y el desarrollo en el sector.



Coincidieron en que la alta innovación y la robotización de los procesos llevarán a que el costo salarial sea insignificante en el futuro, por lo que elevar los salarios no sería causa de pérdida de competitividad del país para las inversiones, "porque el flujo de las inversiones irá cada vez más hacia los países mejor desarrollados".