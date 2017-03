Riesgo crediticio de México se ve mejor: Meade

De un año a la fecha, las perspectivas en materia de riesgo crediticio para el gobierno mexicano se ven mejor, señaló el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en entrevista con El Financiero, en el marco de la 80 Convención Bancaria.



Sin embargo, el funcionario aseguró que esto no significa que las calificadoras no tengan ya preocupaciones y señaló que entre las más importantes, han expresado prevenciones diferentes.



Por ejemplo, puntualizó que en el caso de Pemex la duda era si existía la capacidad de ajustarse a un entorno de precios más bajo. La respuesta es que sí. Pemex hizo un gran esfuerzo y ajustó lo que tenía que ajustar.



En el caso del gobierno federal, se ha ido cumpliendo con el objetivo del déficit y “vamos en línea con el objetivo de superávit primario para este año”.



Meade señaló que, si este año hay un remanente de operación del Banxico, este ayudará para fortalecer el balance y no irá al gasto.



Al ser cuestionado sobre las implicaciones de una eventual reforma fiscal en EU, observó que los cambios son difíciles porque construir un consenso político respecto a la mejor forma de gravar las utilidades es complicado.



“El BAT, que es un impuesto que no hemos visto en otros lugares, tiene el potencial de ser muy disruptivo tanto domésticamente en EU como en el comercio internacional porque no tenemos ningún experimento previo. El riesgo está allí, por lo tanto, nos obliga a estar pendientes y atentos”.



Respecto al tema de la liberación del precio de las gasolinas, Meade señaló que lo que debiera sorprendernos no es que ello haya ocurrido, sino que nos hayamos tardado 78 años en hacerlo y recordó que, a partir del 2018, el gobierno ya no tendrá que ver en ese tema.



Al ser cuestionado respecto al desgaste político que esa decisión le causó en lo personal señaló que no cree haber padecido deterioro.



“Para mí, la medida no tuvo ningún costo. Cuando uno escoge seguir una vocación pública, escoge seguirla para ser parte de las transformaciones que le ayuden al país”, apuntó.