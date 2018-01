Renegociación del TLCAN continuará en febrero en la CDMX: fuentes

Estados Unidos, Canadá y México planean una séptima ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en febrero en la Ciudad de México, pese a estar centrados en los preparativos para las conversaciones de Montreal en dos semanas, de acuerdo con dos personas familiarizadas con los planes.



Las negociaciones para actualizar el acuerdo se han organizado en rondas, o sesiones de una semana, en las que los grupos se reúnen para desarrollar detalles de unos 30 capítulos en discusión.



Las conversaciones comenzaron en Washington en agosto del año pasado y han ido rotando entre las tres naciones cada pocas semanas desde entonces.



La ronda del 23 al 28 de enero, que tendrá lugar en Montreal, será la primera que se realizará fuera de una capital, y las conversaciones volverán a México el próximo mes, de acuerdo con las personas, que pidieron que no se revelara su identidad ya que los planes no se han anunciado públicamente.



Funcionarios del Gobierno canadiense dijeron el miércoles que hay una probabilidad cada vez mayor de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dé un aviso de seis meses para retirarse del TLCAN.



Las fuentes, que hablaron a condición de permanecer en el anonimato, no quisieron decir si creían que la probabilidad de que Trump cumpliera con las reiteradas amenazas de abandonar el pacto ahora excede el 50 por ciento. El dólar canadiense cayó junto con el peso de México y la rentabilidad de los bonos del Gobierno de Canadá.



Un responsable de la Casa Blanca, hablando en segundo plano, dijo que no ha habido ningún cambio en la posición del presidente sobre el acuerdo comercial.



La Secretaría de Economía no quiso hacer comentarios el miércoles sobre los rumores de que Trump comenzará el proceso para una retirada del acuerdo.



El martes, el titular de la dependencia, Ildefonso Guajardo, dijo que las conversaciones en Montreal serán cruciales para ver las oportunidades de un posible compromiso.



También señaló que hay un terreno común sobre un objetivo clave de Estados Unidos y manifestó que el fortalecimiento de las normas de contenido regional para automóviles sería una victoria para los tres países miembros.



Las conversaciones del TLCAN comenzaron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, quien ha dicho en repetidas ocasiones que el acuerdo llevó a las compañías estadounidenses a despedir trabajadores y trasladar fábricas a México. Trump ha prometido negociar un mejor acuerdo para Estados Unidos o se retirará.