¿Quién ganó y quién perdió con el Presupuesto 2018?

La Cámara de Diputados reasignó 70 mil 800 millones de pesos al Presupuesto de Egresos de 2018 para totalizar 5 billones 279 mil millones de pesos, cuyo destino serán principalmente rubros relacionados con seguridad y un mayor gasto a los estados; en contraste las erogaciones en salud y gasto social disminuirán.



El gasto en Defensa aumentará 11.4 por ciento, Marina 13.4 por ciento y el de Gobernación 5.4 por ciento real con respecto a 2017. En cambio, perdieron Comunicaciones y Transportes 4.7 por ciento, Salud con 4 por ciento, Turismo 5.3 por ciento, Agricultura 2.5 por ciento, Economía 4 por ciento, Conacyt 3.7 por ciento y Desarrollo Social 5.3 por ciento real y anual, expuso Vidal Llerenas, diputado de Morena.



Por otro lado, los estados son de nuevo ganadores, ya que las participaciones a las entidades federativas crecerán más de cuatro por ciento.



Asimismo, el ramo 23, de previsiones salariales y económicas, aumentó en 49 mil millones de pesos, 46 por ciento más de lo originalmente previsto para sumar 156 mil 463 millones de pesos.



En tanto, se agregaron mil 815.7 millones de pesos al ramo 33 de aportaciones a entidades y municipios, a 688 mil 341.7 millones de pesos.



Llerenas explicó que persisten las asignaciones de gasto a proyectos de estados y municipios. “La diferencia es que ahora la mayoría de estas no se establecieron de manera explícita en el Decreto, para eso se creó un fondo de desarrollo regional con 17 mil 800 millones de pesos y otro de programas regionales de 2 mil 800 millones de pesos”.



Sunny Villa, investigadora del CIEP, dijo que el ramo 23 está formado de fondos que al momento de su aprobación carecen de reglas de operación y que cambian cada año.



PRESUPUESTO NO IMPULSA CRECIMIENTO



De acuerdo con especialistas, el PEF 2018 no presenta cambios estructurales que impulsen el crecimiento, pero alertaron que hay mayores recursos sin reglas claras.



Enrique Cárdenas, exdirector del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, indicó que si bien el presupuesto aprobado refleja la intención de enviar un mensaje a los mercados internacionales de estabilidad económica y seguridad, por otro lado se asignaron más recursos a los estados, en ramos cuyo gasto puede llegar a ser discrecional. “En ese reparto a los estados, veo un peso tremendo de las elecciones de 2018”.



Para Delia Paredes, directora ejecutiva de Análisis y Estrategia de Banorte-Ixe, el PEF está en línea con los esfuerzos de consolidación fiscal del gobierno, pero preocupa que el gasto en infraestructura respecto al PIB sigue siendo baja, “privilegiando rubros, que no necesariamente generan crecimiento”.



Por otra parte, Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de Hacienda, garantizó a El Financiero- Bloomberg que el presupuesto se ejercerá con estricto apego a la Constitución y a la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



