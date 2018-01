Quesos caseros mexicanos podrían 'volar' a Europa con TLCUEM

El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (UE) podría ser una ventana para que quesos de rancho y artesanales como el de Ocosingo, vuelen de Chiapas a Europa.



“Hay muchos quesos artesanales, como el Cotija, de Ocosingo, hay treinta o cuarenta quesos tradicionales de México que hasta ahora no habían tenido acceso a Europa, pero que ahora las Pymes podrán tener; la industria también buscará la posibilidad de colocar producto terminado allá”, dijo en entrevista, Miguel Ángel García, director de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec).



En México se producen 375 mil toneladas de queso, el más importante es el panela, que ocupa el 17 por ciento del total; el queso amarillo y el manchego ocupan el 13 por ciento de la producción cada uno; y los quesos frescos regionales, de rancho y otras denominaciones el 17 por ciento. Estos en específico podrían encontrar una oportunidad en Europa con el TLCUEM.



Los quesos de mayor importancia en el mundo son el manchego, parmesano, feta, gruyere y morbier, y en la negociaciones del tratado, la UE busca proteger las indicaciones geográfica de 57 quesos, incluyendo éstos. Esta discusión ha traído la mayor aspereza en las renegociaciones del acuerdo.



“Cualquiera pudo oponerse (a la propuesta europea), argumentar su razón para ello, no tenemos acceso para saber cuántas fueron las oposiciones, la suposición es que serán de 15 a 20 los quesos que los interesados están buscando no otorgar como uso exclusivo para la UE; entonces de los 57 que busca proteger, Europa ya tiene ganados cerca de 37”, dijo García.