Productores advierten de guerra comercial con un mal TLCAN

Productores hortofrutícolas de México, Canadá y Estados Unidos advirtieron a sus Gobiernos de una posible guerra comercial si en la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se establecen tarifas en productos por temporadas o se altera el funcionamiento del actual tratado.



"El TLCAN funciona, los consumidores son los ganadores. Antes de hacer cualquier cambio al acuerdo todos deben saber la historia completa, no sólo una parte. Una guerra comercial sería muy posible", dijo Steve Bernard, CEO de Mission Produce.



Al margen de la segunda ronda de negociaciones del TLCAN, que termina este martes en la Ciudad de México, líderes empresariales del sector agrícola de los tres países emitieron un mensaje conjunto en el que defendieron el tratado y pidieron no dar paso atrás en cuanto a acceso a mercados se refiere.



Precisaron que hasta ahora temas de tarifas en específico no han sido planteados en las mesas de negociación; sin embargo, recordaron que Estados Unidos dejó ver en su documento de objetivos de negociación que buscarían mecanismos para aplicar cuotas antidumping.



"Las propuestas para hacer más fácil el aplicar cuotas antidumping amenazan el éxito de este comercio transfronterizo de frutas y verduras", dijo Kevin Muprhy, CEO de Driscoll's.



"Los Aranceles y cuotas no sólo impactan en el flujo de frutas y vegetales, también resultarían en impuestos y aranceles en otros productos estadounidenses a México y Canadá como maíz y avena ", agregó el director de Driscolls's.



Además, los empresarios defendieron el Capítulo 19 para la resolución de disputas que Estados Unidos busca quitar.



"(El tratado) no está quebrado, si no está quebrado, para que lo arreglamos", dijo Mario Andrade, vicepresidente de comercio exterior del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).